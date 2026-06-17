İsrail ve Somaliland İşbirliği Derinleşiyor - Son Dakika
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İsrail ve Somaliland İşbirliği Derinleşiyor

17.06.2026 14:40
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İsrail Savunma Bakanı, Somaliland ile gizli operasyonlar ve güvenlik işbirliği yaptıklarını açıkladı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland Bölgesi ile "uzun yıllardır bir dizi gizli operasyonda işbirliği" yaptıklarını söyledi.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Katz, İsrail'i ziyaret eden Somaliland Bölgesi Başkanı Abdirahman Muhammed Abdullahi ile bir araya geldi.

Bakan Katz, "Uzun yıllardır kamuoyundan gizli bir dizi operasyonda işbirliği yaptık. Şimdi ise güvenlik işbirliğimizi her iki halkın yararı ve bölgesel istikrar için daha üst seviyelere taşımakta kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Abdullahi ile yapılan görüşmede Katz'a İsrail ordusu ve Savunma Bakanlığından üst düzey yetkililerin katıldığı belirtildi.

Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ve İsrail tarafından tanınan Somaliland, 15 Haziran'da sözde İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'te açmıştı.

Somaliland Bölgesi Başkanı Abdullahi, ziyaretinde İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile de bir araya gelmişti.

İsrail, Somaliland'ı tanıyan tek ülke

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Somaliland bölgesini "bağımsız ve egemen devlet" olarak tanıdıklarını duyurmuştu.

Bu kararla İsrail, Somaliland'ı tanıyan tek ülke oldu.

Somaliland, 1991'de Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan etmiş ancak uluslararası toplum tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmamıştı.

Somali ise Somaliland'ı ülkenin ayrılmaz parçası olarak görüyor ve bölgeyle ilgili tüm uluslararası anlaşmaların yalnızca Mogadişu yönetiminin yetkisinde olduğunu vurguluyor.

Kaynak: AA

Diplomasi, Orta Doğu, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail ve Somaliland İşbirliği Derinleşiyor - Son Dakika

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