İsrail Yemen'e saldırı düzenlemeden önce olağanüstü toplandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail Yemen'e saldırı düzenlemeden önce olağanüstü toplandı

İsrail'in Yemen'e düzenlediği saldırı öncesinde İsrail Güvenlik Kabinesi'nin olağanüstü oturumla toplandığı ve saldırıya havada yakıt ikmal uçakları, savaş jetleri ve donanmanın katıldığı belirtildi. İsrail Başbakanı Netanyahu ve Genelkurmay Başkanı Halevi, saldırıyı izledi.

20.07.2024 20:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TEL İsrail'in Yemen'e düzenlediği saldırı öncesinde İsrail Güvenlik Kabinesi'nin olağanüstü oturumla toplandığı, saldırıya havada yakıt ikmal uçakları, savaş jetleri ve donanmanın katıldığı belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Yemen'in Kızıldeniz üzerindeki liman kenti Hudeyde'ye düzenlenen hava saldırısı öncesinde İsrail güvenlik kabinesi olağanüstü oturumla toplandı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin de içinde yer aldığı kurmay kademesinin toplantısının yaklaşık 4 saat sürdüğü, katılımcılardan toplantıya çağırıldıklarını kimseye bildirmemeleri istendiği aktarıldı.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı kompleksinde Netanyahu'nun Halevi ile saldırıyı izlediği anların görüntülerini yayınladı.

Kanal 13'ün haberine göre, öğlen saatlerinde İsrail'in güneyindeki Kızıldeniz kıyısındaki Eylat kentindeki askeri hava üssünden savaş uçakları ve havada yakıt ikmal uçaklarından oluşan bir filonun havalandığı görüldü.

Yediot Ahranot gazetesinin haberine göre, İsrail'in Yemen'e düzenlediği saldırıya, donanma, havada yakıt ikmal uçakları, F-15 ve F-35 savaş jetleri katıldı. İsrail donanmasının, Yemen'de Husilerden gelecek olası bir misillemeye karşı Kızıldeniz'de teyakkuz haline geçtiği belirtildi.

Dubai merkezli el-Arabiya televizyonu, İsrail'in Yemen'deki saldırıyı ABD ile koordine ettiğini, aralarında F-35 savaş uçaklarının yer aldığı 12 İsrail uçağının Hudeyde'de 10 farklı hedefi bombaladığını geçti.

Husilere bağlı el-Mesire televizyon kanalı, "Hudeyde kentinin bir dizi bombayla hedef alındığını" duyurmuştu.

Bombardımanın, Hudeyde Limanı'ndaki yakıt depolarını vurduğu aktarıldı. Sosyal medyada, Hudeyde Limanı yakınlarında güçlü patlamalar meydana geldiği, infilak nedeniyle mantar bulutunun yükseldiği görüldü.

Tel Aviv'in merkezindeki ABD Büyükelçiliği yakınlarında cuma yerel saatle gece 03.00'te İHA saldırısıyla güçlü bir patlama meydana gelmişti. Patlamada, bir kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi şarapnel parçaları ve patlamanın etkisiyle yaralanmıştı.

Yemen'deki Husiler, Tel Aviv'i radarların tespit edemeyeceği, hava savunma sistemlerinin engelleyemeyeceği, "Yafa" isimli yeni bir İHA ile hedef aldığını açıklamıştı.

Husiler, İsrail'in merkezini hedef almaya devam edeceklerini ve Tel Aviv'in kendileri için "güvenli olmayan bölge" olduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA

İsrail, Yemen, Savunma, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Yemen'e saldırı düzenlemeden önce olağanüstü toplandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:49 Hatay’ın Arsuz ilçesinde hissedilen sıcaklık 62,5 derece Hatay'ın Arsuz ilçesinde hissedilen sıcaklık 62,5 derece
19:14 İsrail savaş uçakları Yemen’i vurdu Bölgeden alevler yükseliyor İsrail savaş uçakları Yemen'i vurdu! Bölgeden alevler yükseliyor
18:49 8 bin liraya balık satıyorlar Yunanistan’a neden gidildiğini en iyi anlatan fotoğraf 8 bin liraya balık satıyorlar! Yunanistan'a neden gidildiğini en iyi anlatan fotoğraf
15:46 KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Çocukluğumu yaşayamadım KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Çocukluğumu yaşayamadım
15:35 Erdoğan, Özel ve Bahçeli öğle yemeğinde buluştu CHP liderinden Büyükelçi Feyzioğlu’na tepki Erdoğan, Özel ve Bahçeli öğle yemeğinde buluştu! CHP liderinden Büyükelçi Feyzioğlu'na tepki
18:57 Ağrı Dağı’na tırmanan 2 kişi sis ve tipide kayboldu Ağrı Dağı'na tırmanan 2 kişi sis ve tipide kayboldu
18:46 Türk donanmasından KKTC önlerinde 50 gemiyle gövde gösterisi Türk donanmasından KKTC önlerinde 50 gemiyle gövde gösterisi
17:26 Başkan müjdeyi verdi Beşiktaş’ta Talisca sesleri Başkan müjdeyi verdi! Beşiktaş'ta Talisca sesleri
17:21 Usta tiyatrocu Şener Kökkaya hayatını kaybetti Usta tiyatrocu Şener Kökkaya hayatını kaybetti
16:26 Eşinin üzerinde sigara kokusu alınca belini kırdı Ölüm korkusuyla yaşayan kadın yardım bekliyor Eşinin üzerinde sigara kokusu alınca belini kırdı! Ölüm korkusuyla yaşayan kadın yardım bekliyor
16:08 Nedeni daha bomba Wanda Nara’nın babası gözaltına alındı Nedeni daha bomba! Wanda Nara'nın babası gözaltına alındı
15:37 Evine gelen kayınvalide ve kayınpedere damat dayağı Evine gelen kayınvalide ve kayınpedere damat dayağı
15:27 Evine misafir olan babasını öldürüp, kardeşini ağır yaraladı Evine misafir olan babasını öldürüp, kardeşini ağır yaraladı
15:22 Adidas, 1972 Münih Olimpiyatları temalı ayakkabı kampanyasından Filistin yanlısı model Bella Hadid’i çıkardı, karar İsrail’in tepkisi sonrası alındı Adidas, 1972 Münih Olimpiyatları temalı ayakkabı kampanyasından Filistin yanlısı model Bella Hadid'i çıkardı, karar İsrail'in tepkisi sonrası alındı
14:40 Tüylerimiz diken diken olmuştu Mert Müldür’ün Gürcistan’a attığı gol EURO 2024’ün en güzel golü seçildi Tüylerimiz diken diken olmuştu! Mert Müldür'ün Gürcistan'a attığı gol EURO 2024'ün en güzel golü seçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2024 21:05:54. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail Yemen'e saldırı düzenlemeden önce olağanüstü toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement