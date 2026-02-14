İsrail, Yeni Evliyken Filistinlinin Evinin Yıkımını Gerçekleştirdi - Son Dakika
İsrail, Yeni Evliyken Filistinlinin Evinin Yıkımını Gerçekleştirdi

14.02.2026 21:21
İsrail, Beyt Hanina'da yeni evlenen Filistinli Rami el-Bekri'nin evini yıktı; yıkım masraflarını da tahsil etti.

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Beyt Hanina beldesinde yeni evlenen Filistinliye tek odalı evini yıktırdı.

Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İsrail belediyesi yaklaşık 2 hafta önce Filistinli Rami el-Bekri'nin Beyt Hanina beldesinin Zeytune Caddesi'ndeki evi için yıkım kararı çıkardı.

Yaklaşık 8 yıllık, 35 metrekare, bir oda, bir mutfak ve banyodan oluşan evde yeni evlenen Rami eşiyle birlikte yaşıyordu.

Ruhsat alma işlemleri ve avukat masraflarının yanı sıra İsrail belediyesine yaklaşık 13 bin dolar tutarında ceza ödeyen Bekri, evin yıkımından kaynaklanacak ek cezalara maruz kalmamak için evini kendisi yıkmak zorunda kaldı.

İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımları

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere imar izni konusunda zorluk çıkaran ve yapılan başvuruların tamamına yakınını reddeden İsrail makamları, Filistinlilere ait binlerce evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkıyor.

Filistinli kaynaklar, 1967'den bu yana Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 5 binden fazla evin İsrail güçleri tarafından yıkıldığını belirtiyor.

İsrail'e bağlı belediyenin söz konusu uygulamasının hiçbir hukuki dayanağının olmadığını vurgulayan Filistinliler, bunu "İsrail'in yıldırma ve şehri Yahudileştirme politikalarının parçası" şeklinde değerlendiriyor.

İsrail belediyesi çoğu zaman yıkım masraflarını da evi yıkılan kişilerden tahsil ediyor.

Filistinliler, İsrail makamlarının yıkım işlemini gerçekleştirmesi halinde kendilerine dayattığı cezaları ödememek için evlerini kendi elleriyle yıkmak zorunda kalıyorlar.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, İsrail, Güncel, Son Dakika

