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İsrail yetkilisi Gazze'de gıda sıkıntısı olmadığını iddia etti - Son Dakika
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İsrail yetkilisi Gazze'de gıda sıkıntısı olmadığını iddia etti

İsrail ordusuna bağlı COGAT yetkilisi Albay Moshe Tetro, Gazze'de gıda sıkıntısı olmadığını savundu. Ancak BM ve uluslararası kuruluşların raporlarına göre Gazze'deki Filistinlilerin yüzde 45'i şiddetli açlık çekiyor.

İsrail yetkilisi Gazze\'de gıda sıkıntısı olmadığını iddia etti
10.01.2024 - 21:53,
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İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT) yetkilisi Albay Moshe Tetro, saldırı altındaki Gazze Şeridi'nde gıda sıkıntısı olmadığını savundu.

Yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırıları devam ediyor.

Saldırılar nedeniyle en az 10 bin çocuk, 7 bin kadın olmak üzere, 23 bin 357 Filistinli öldürüldü, 1,9 milyondan fazla kişi de yerinden oldu.

İsrail'in saldırılarının yanı sıra bölgeye insani yardımların girişinde çıkardığı zorluklar nedeniyle Gazze'de ciddi bir gıda sıkıntısı yaşanıyor.

Filistinliler açlıkla mücadele ederken COGAT yetkilisi Tetro, bugün düzenlediği basın toplantısında Gazze'de gıda sıkıntısı olmadığını iddia etti.

Bölgeden gelen raporların aksine Gazze'de yeterli gıda olduğunu ileri süren Tetro, "Gıda açısından Gazze Şeridi'ndeki rezervler yakın vadede yeterlidir. Gazze'de yiyecek sıkıntısı yok." ifadelerini kullandı.

BM: Gazze'deki Filistinlilerin yüzde 45'i şiddetli açlık çekiyor

İsrailli yetkili, Gazze'de "gıda sıkıntısı" olmadığını iddia etse de başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere uluslararası kuruluşların raporları bunun tam aksini gösteriyor.

Yerinden edilen ve kalacak yeri olmadığı için derme çatma çadırlarda hayat mücadelesi veren Gazzeliler, İsrail saldırılarının yanı sıra açlıkla mücadele ediyor.

BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Gazze'deki nüfusun yüzde 45'inin şiddetli açlık çektiğini belirterek, bazı bölgelerde 10 aileden 9'unun hiçbir şey yemeden bir günü geçirdiğini belirtti.

Kaynak: AA
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