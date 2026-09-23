İsrail yönetimi, Macron'a 'küstahça saçmalık' ve yalan suçlamasıyla karşılık verdi - Son Dakika
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İsrail yönetimi, Macron'a 'küstahça saçmalık' ve yalan suçlamasıyla karşılık verdi

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İsrail Başbakanı Netanyahu ve Maliye Bakanı Smotrich, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Gazze ve Batı Şeria eleştirilerine tepki gösterdi. Netanyahu'nun ofisi Macron'un sözlerini 'küstahça bir saçmalık' olarak nitelendirirken, Smotrich Macron'u yalan söylemekle suçladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Gazze'deki insani duruma ve işgal altındaki Batı Şeria'da tırmanan, Filistin topraklarını gasbeden İsrailli şiddetine ilişkin eleştirilerine tepki gösterdi.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun Macron'un açıklamalarını kınadığı belirtilerek, söz konusu ifadeler "küstahça bir saçmalık" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, Hamas mensuplarının Batı Şeria'da İsrailli sivilleri hedef aldığı iddia edilirken, Macron'un tutumuna tepki gösterildi.

İsrail Maliye Bakanı Smotrich de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Macron'u "yalan söylemekle" suçladı.

Smotrich, Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimleri güçlendirmeye ve inşa etmeye devam edeceklerini savunarak, muhalefet liderlerine de göndermede bulundu ve "Güçlü bir Dini Siyonizm hareketi, Filistin devletinin kurulmasını ve yerleşimlerin tahrip edilmesini engelleyecektir." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Danny Danon da Macron'a tepki göstererek, "İsrail'e ders vermeden önce dersinize iyi çalışın ve gerçekleri kontrol edin." değerlendirmesinde bulundu.

Macron ne demişti?

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, BM Genel Kurulunun 81. Oturumu açılışında yaptığı konuşmada, Gazze'deki barış çabalarının yetersiz kaldığına dikkati çekerek, "Gazze'de herhangi bir insani koridor açılamadı. Yaşananlar herkesin utanması gereken bir tablodur." ifadelerini kullanmıştı.

Macron ayrıca, işgal altındaki Batı Şeria'da tırmanan, Filistin topraklarını gasbeden İsrailli şiddetini de eleştirerek, bu durumun "Filistin halkının meşru var olma hakkını elinden aldığını" vurgulamıştı.

İsrail'in ABD desteğiyle, 8 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarla eş zamanlı olarak, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik baskı, gözaltı, arazi gaspı ve ev yıkımları artarak devam ediyor.

Kaynak: AA
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