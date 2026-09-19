İsrail, Yukarı Nebatiye'de ambulans ekibini hedef aldı, ekip yara almadı - Son Dakika
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İsrail, Yukarı Nebatiye'de ambulans ekibini hedef aldı, ekip yara almadı

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İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güneyindeki Yukarı Nebatiye'de Eski Meydan Mahallesi'ni 2 kez hedef aldı; saldırı bölgesine giden ambulans ekibi üçüncü hava saldırısında da hedef alındı. Ambulans ekibi saldırıdan yara almadan kurtuldu.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Yukarı Nebatiye beldesinde saldırı bölgesine giden ambulans ekibini hedef aldığı, ekibin saldırıdan yara almadan kurtulduğu bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, Yukarı Nebatiye'deki Eski Meydan Mahallesi'ni 2 kez hedef aldı.

İsrail uçakları, saldırıların düzenlendiği bölgeye giden ambulans ekibini de üçüncü bir hava saldırısıyla hedef alırken, ambulans ekibi saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Öte yandan İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde işgali altında tuttuğu Hiyam beldesinde büyük çaplı bir patlama gerçekleştirdi.

?İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde onlarca beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, saldırılarla birlikte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda en az 4 bin 386 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Öte yandan Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. turunun ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

Kaynak: AA
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