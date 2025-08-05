İsrail Yüksek Mahkemesi Başsavcı'nın Görevden Alınmasını Dondurdu - Son Dakika
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İsrail Yüksek Mahkemesi Başsavcı'nın Görevden Alınmasını Dondurdu

05.08.2025 00:15
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İsrail Yüksek Mahkemesi, Başsavcı Miara'nın görevden alınmasını durdurarak yürütmeyi dondurdu.

İsrail Yüksek Mahkemesi, kabinenin Başsavcı Gali Baharav-Miara'nın görevden almasını donduran ihtiyati tedbir kararı aldı.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Yüksek Mahkeme, Başsavcı Miara'nın görevden alınmasına karşı yapılan itirazlar hakkındaki hükmünü verene kadar, kararın yürürlüğe girmeyeceğini teyit etti.

Yüksek Mahkeme, Başsavcının hükümetin uygulamalarına ilişkin verdiği talimatların hala yasal olarak bağlayıcı nitelikte olduğunu hatırlattı.

İsrail hükümeti, uzun süredir görüş ayrılığı yaşadığı yargının en üst düzey isimlerinden biri olan Başsavcı Miara'yı görevden almaya çalışıyor. İsrail'de Başsavcı aynı zamanda hükümetin hukuk denetçisi niteliğinde görev yapıyor ve yürütmenin aldığı kararların kanunlara uygunluğunu denetliyor.

İsrail hükümeti, yaptığı yasal düzenlemelerle Başsavcı'yı atamaktan sorumlu yargı mensuplarından oluşan komiteyi, bakanlardan oluşan bir komiteyle değiştirmiş ve Başsavcı'nın görevden alınması için düğmeye basmıştı. Başsavcı Miara ise hükümetin aldığı kararların hukuksuz olduğunu savunuyor.

Başsavcı, görevine devam edeceğini duyurdu

İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara ise kabinenin kendisini görevden alma kararını "yasa dışı" olarak nitelendirerek görevini sürdürmeye devam edeceğini duyurdu.

Üst düzey yargı mensuplarına yazdığı mektupta, hükümetin görevini sonlandırma kararının yasaya aykırı olduğunu vurgulayan Başsavcı Miara, "Hükümetin politikalarını yasalara uygun şekilde ilerletmesine, yasaları eşit şekilde uygulamasına ve hukukun üstünlüğünü korumasına yardımcı olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Levin: "Hükümet, sizinle çalışmak istemiyor"

İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara'nın görevden alınmasına ilişkin öneriyi kabineye sunan Adalet Bakanı Yariv Levin ise hükümetin Miara'yla çalışmak istemediğini belirtti.

Levin, Miara'ya gönderdiği mektupta, "Size güvenmeyen ve sizinle etkili bir şekilde iş birliği yapamayan bir hükümete zorla girmeye çalışmaktan kaçınmanız yerinde olur." ifadesine yer verdi.

Aşırı sağcı İletişim Bakanı Shlomo Karhi ise X hesabından yaptığı paylaşımda, Yüksek Mahkeme'nin Başsavcının görevden alınmasını donduran kararını tanımadığını duyurdu.

Başsavcı Miara'nın bundan sonra bakanlığında istenmeyen kişi ilan edildiğini belirten Karhi, hükümetin de aynı tutumu takınması gerektiğini savundu.

Bakan Karhi, "Derhal yerine bir başkası atanmalı! Yasalara uyuyoruz. Yüksek Mahkeme'ye 'hayır' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Netanyahu hükümetinin, İsrail yargısıyla çekişmesi devam ediyor

İsrail'de, 7 Ekim 2023'teki saldırılara kadar, Netanyahu'nun iktidara geldiği 2023 boyunca bir numaralı gündem, hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesiydi.

Netanyahu hükümetinin, bir dizi yasayla Başsavcı ve Yüksek Mahkeme'nin yürütme üzerindeki yetkilerinin kısıtlanacağı, iktidarın yargıç atamalarında söz sahibi olmasının sağlanacağı tartışmalı "yargı paketi", yıl boyunca sokak hareketleri, sivil itaatsizlik eylemleri, grevler, orduda bölünmeler gibi büyük tepkilere neden olmuştu.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze'ye saldırılarının başlamasının ardından tartışmalı yargı düzenlemesi ertelenmişti.

İsrail Yüksek Mahkemesi, hükümetin, mahkemenin yetkilerini kısıtladığı ve Mecliste kabul ettiği bazı yasaları Ocak 2024'te "İsrail'in anayasası niteliğindeki temel kanunlara aykırı olduğu" gerekçesiyle bozmuştu.

Netanyahu hükümeti, son dönemde gerek Yüksek Mahkeme gerekse Başsavcı üzerinden ülkedeki yargı teşkilatını eleştiren açıklamalarına hız vermiş, yargının yetkilerini kısıtlayacak adımlara yeniden başlama sinyali veriyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Yüksek Mahkemesi Başsavcı'nın Görevden Alınmasını Dondurdu - Son Dakika

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