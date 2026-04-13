İsrail Yüksek Mahkemesi'nden Ben-Gvir'e Darbe

13.04.2026 20:41
Mahkeme, Ben-Gvir'in Filistinli milletvekillerin hapishane ziyaretlerini yasaklama kararını iptal etti.

İsrail Yüksek Mahkemesi, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, Filistin asıllı milletvekillerinin İsrail hapishanelerinde Filistinli esirleri ziyaret etmesini yasaklama kararının hukuka aykırı olduğuna hükmetti.

İsrail hak örgütü Adalah'tan yapılan yazılı açıklamada, mahkemenin, Ben-Gvir'in getirdiği yasağın, milletvekillerinin temel görevlerinden birini, yani parlamenter denetimi yerine getirmelerini engellediğine karar verdiğini duyurdu.

Aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir Ulusal Güvenlik Bakanı olduktan sonra her partiden yalnızca bir milletvekilinin İsrail hapishanelerini ziyaret etmesine imkan veren bir karar çıkardı. Söz konusu kısıtlama, pratikte Filistin asıllı İsrailli milletvekillerinin hapishanelerde tutulan Filistinli esirleri ziyaret etmelerini engelliyordu.

Filistin asıllı İsrailli milletvekili Ahmed Tıybi ve Adalah yasağın iptali için 2024'te başvuru yaptı.

Söz konusu yasağı "parlamenter denetimi engellediği" gerekçesiyle iptal eden mahkeme, Ahmed Tıybi'nin Filistin direnişinin önemli isimlerinden Mervan el-Bergusi'yle görüşme talebi hakkında hüküm vermedi.

Yüksek Mahkeme, başvurusunun üzerinden çok zaman geçtiğini belirterek Tıybi'ye yeni bir ziyaret talebi oluşturması yönünde tavsiyede bulundu.

Adalah'ın açıklamasında, Tıybi'nin mahkeme kararına dair yaptığı değerlendirmesine de yer verildi. Tıybi, aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'in kendi partisinden milletvekillerine, Filistinli Devabişe ailesini yakarak öldüren aşırılıkçı İsrailli mahkumları dahi ziyaret etmesine imkan tanıdığını hatırlattı.

Filistin asıllı İsrailli milletvekillerine getirilen yasağın "suç teşkil eden bir ayrımcılık" olduğunu vurgulayan Tıybi, Yüksek Mahkemenin almış olduğu kararı "doğru yönde atılmış bir adım" olarak yorumladı.

-"İşkence ve kötü muameleyi saklama girişimi"

Yüksek Mahkemenin verdiği karara ilişkin konuşan Adalah avukatlarından Myssana Morani, Ben-Gvir'in haksız ve insanlık dışı politikalarla Filistinli esirlerin temel haklarını ellerinden almaya çalıştığına dikkat çekti.

Morani, "Arap milletvekillerinin hapishanelere erişiminin engellenmesi, denetim mekanizmalarını ortadan kaldırmak ve cezaevlerindeki işkence ve kötü muamele gerçeğini kamuoyundan saklamak için tasarlanmış bir girişimdir." ifadelerini kullandı.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise karara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, İsrail, Güncel, Son Dakika

