İsrail Yüksek Mahkemesi ultra-Ortodoks Yahudi erkeklerin askere alınmasını hükmetti - Son Dakika
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İsrail Yüksek Mahkemesi ultra-Ortodoks Yahudi erkeklerin askere alınmasını hükmetti

İsrail Yüksek Mahkemesi ultra-Ortodoks Yahudi erkeklerin askere alınmasını hükmetti

İsrail Yüksek Mahkemesi, ultra-Ortodoks Yahudi erkeklerin askere alınması gerektiğine hükmetti. Bu karar, Gazze'deki savaşın devam ettiği bir dönemde, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun koalisyon hükümetini istikrarsızlaştırma riski taşıyor. Ultra-Ortodoks partiler, muafiyetlerin kaldırılması halinde hükümetin dağılmasına ve yeni seçim sürecine girilmesine yol açabilecekleri uyarısında bulunuyor.

28.06.2024 13:58
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ÇEKİM TARİHİ: 27 Haziran 2024

İsrail'in Bnei Brak kentinde protesto düzenleyen ultra-Ortodoks Yahudi erkeklerin çeşitli görüntüleri

İsrail Yüksek Mahkemesi Salı günü hükümetin ultra-Ortodoks Yahudi erkekleri de askere alması gerektiğine hükmetti. Bu karar, Gazze'deki savaşın devam ettiği bir dönemde, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun koalisyon hükümetini istikrarsızlaştırma riski taşıyor.

Yargıçlar, oybirliğiyle aldıkları kararda, ultra-Ortodoks Yahudi ilahiyat öğrencilerine uzun süredir tanınan askerlik muafiyetinin "yasal bir dayanağı olmadığı" ve ülkenin zorunlu hizmet yasalarının ultra-Ortodoks erkekler için de uygulanması gerektiği sonucuna vardı.

Mahkeme, İsrail'in Gazze'de neredeyse dokuz aydır süren savaşına atıfta bulunarak, "zorlu bir savaşın zirvesinde, eşitsizlik yükünün her zamankinden daha ağır olduğunu" belirtti.

İsrailli Yahudi erkek ve kadınların çoğu zorunlu askerlik yasası kapsamında hizmet ederken, ultra-Ortodoks öğrenciler yıllardır bu hizmetten büyük ölçüde muaf tutuluyor. Uzun süredir devam eden muafiyetler, özellikle 7 Ekim'den bu yana 660'tan fazla askerin hayatını kaybetmesiyle ülkede giderek artan öfke ve tartışmalara neden oluyor.

Netanyahu'nun aşırı sağcı koalisyonunun kilit ortakları olan ultra-Ortodoks partiler, mevcut uygulamada yapılacak herhangi bir değişikliğe şiddetle karşı çıkıyorlar. Söz konusu partiler, muafiyetlerin kaldırılması halinde koalisyondan ayrılma tehdidinde bulunarak hükümetin dağılmasına ve yeni seçim sürecine girilmesine yol açabilecekleri uyarısında bulunuyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kudüs'ten bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

İsrail, Gazze, Uluslararası, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Yüksek Mahkemesi ultra-Ortodoks Yahudi erkeklerin askere alınmasını hükmetti - Son Dakika

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