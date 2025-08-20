İsrail, Zambiya'da Büyükelçiliğini Yeniden Açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrail, Zambiya'da Büyükelçiliğini Yeniden Açtı

20.08.2025 22:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, 52 yıl aradan sonra Zambiya'nın başkenti Lusaka'da büyükelçiliğini açtığını duyurdu.

İsrail, Afrika ülkesi Zambiya'daki büyükelçiliğini 52 yıl aradan sonra yeniden açtığını duyurdu.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Zambiya'nın başkenti Lusaka'da İsrail büyükelçiliğini açtığını belirtti.

İsrail'in Zambiya ve Afrika'ya geri döndüğünü yazan Saar, 52 yıl aradan sonra Zambiya'da büyükelçiliklerini açtıklarını ifade etti.

Saar ve Zambiya Dışişleri Bakanı Mulambo Haimbe, ikili siyasi istişareler anlaşmasını imzaladı.

Zambiya hükümeti, 1973'teki Arap-İsrail Savaşı sırasında Afrika Birliği'nin talebi doğrultusunda İsrail'deki büyükelçiliğini kapatma kararı almıştı.

Söz konusu savaşta Arap ülkeleriyle dayanışma tutumu sergileyerek İsrail'le ilişkilerini kesen Zambiya, 2015 yılında İsrail'deki büyükelçiliğini yeniden açmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Zambiya, Güncel, Afrika, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Zambiya'da Büyükelçiliğini Yeniden Açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Arda Real Madrid’de ilk 11’de sahaya çıktı İşte alınan sonuç Arda Real Madrid'de ilk 11'de sahaya çıktı! İşte alınan sonuç
Denizli’de kaza: 2 genç hayatını kaybetti Denizli'de kaza: 2 genç hayatını kaybetti
Erdoğan ile Nebati arasındaki sürpriz görüşmenin perde arkası ortaya çıktı Erdoğan ile Nebati arasındaki sürpriz görüşmenin perde arkası ortaya çıktı
Kütahya Belediye Başkanı, AK Parti’ye geçeceği iddiasını yalanladı Kütahya Belediye Başkanı, AK Parti'ye geçeceği iddiasını yalanladı
Çerçioğlu gerilimi sürüyor Belediye meclis salonuna girip CHP logolu kartları yere attılar Çerçioğlu gerilimi sürüyor! Belediye meclis salonuna girip CHP logolu kartları yere attılar
Özcan Deniz ve abisi Ercan Deniz arasında DNA testi krizi Özcan Deniz ve abisi Ercan Deniz arasında DNA testi krizi
Dünyaca ünlü fenomen canlı yayında hayatını kaybetti Dünyaca ünlü fenomen canlı yayında hayatını kaybetti
Yasa dışı bahis reklamı yapan 30 sosyal medya hesabına erişim engellendi Yasa dışı bahis reklamı yapan 30 sosyal medya hesabına erişim engellendi
Türkiye’nin zeytinyağı devi konkordato ilan etti Türkiye'nin zeytinyağı devi konkordato ilan etti
Fenerbahçe’den bomba Cengiz Ünder kararı Fenerbahçe'den bomba Cengiz Ünder kararı

20:05
İstanbul’da 3.2 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da 3.2 büyüklüğünde deprem
19:44
İsrail Gazze’yi yok edecek planda ilk aşamaya geçti
İsrail Gazze'yi yok edecek planda ilk aşamaya geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 23:33:31. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail, Zambiya'da Büyükelçiliğini Yeniden Açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.