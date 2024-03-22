İsrailli aktivistler, İsrail'in Gazze saldırılarını protesto etti

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Batı Kudüs'te savaş karşıtı İsrailli aktivistler, İsrail ordusunun 6 aydır devam eden saldırıları sebebiyle Gazze Şeridi'nde yaşanan insanlık felaketi ve Filistinlilerin zorla aç bırakılmasını un paketleriyle protesto etti.

Onlarca İsrailli aktivist, Batı Kudüs'te Başbakan Binyamin Netanyahu'nun konutu yakınlarındaki Paris Meydanı'nda toplandı.

İsrail ordusunun Gazze'ye saldırılarını durdurmasını talep eden ve ateşkes sloganları atan göstericiler, Filistinlilerin toplu cezalandırılmasına karşı çıkan pankartlar taşıdı.

Göstericiler, kırmızıya boyadıkları un paketleriyle Gazze'de yardım bekleyen sivilleri vuran İsrail ordusuna tepki gösterdi.

İsrail polisinin göstericilerin pankartlarını almaya çalışması sonucu arbede yaşandı. Bazı göstericiler, ellerindeki un paketlerini açarak polisin üzerine döktü. İki polis memurunun üzeri unla kaplandı.

İsrail'de küçük bir azınlık olan genellikle sol görüşlü aktivist gruplar, ülkelerinin Gazze Şeridine yönelik saldırılarını protesto ederek savaş karşıtı gösteriler düzenliyor. İsrail polisi bu gösterilere müdahale ederek bazı pankartları toplamaya çalışıyor.