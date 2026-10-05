İsrail, ABD olmaksızın İran'a yeni saldırı düzenleme ihtimaline hazırlık yapıyor - Son Dakika
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İsrail, ABD olmaksızın İran'a yeni saldırı düzenleme ihtimaline hazırlık yapıyor

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İsrail, ABD olmaksızın İran\'a yeni saldırı düzenleme ihtimaline hazırlık yapıyor
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İsrail ordusunun, ABD’nin desteği olmadan İran’a tek başına yeni saldırılar düzenleyebileceği ihtimaline karşı hazırlık yaptığı öne sürüldü. İsrailli askeri kaynaklar, ABD ile askeri ve operasyonel koordinasyonun sürdüğünü belirtirken, olası saldırı planlarının merkezinde İran’ın nükleer programının bulunduğunu ifade etti. ABD ve İsrail’in kasımdaki ara seçimler öncesinde yeni bir saldırıya girişmesinin ise olası görülmediği de belirtildi.

İsrail ordusunun, ABD'nin katılımı olmaksızın İran'a tek başına yeni saldırılar düzenleme ihtimaline hazırlık yaptığı aktarıldı.

Israel Hayom gazetesine konuşan İsrailli askeri kaynaklar, ABD ile İsrail ordularının askeri ve operasyonel alanda yakın koordinasyonunu sürdürdüğünü kaydetti.

PLANLAMALARIN MERKEZİNDE TAHRAN’IN NÜKLEER PROGRAMI VAR

Söz konusu yakın koordinasyona rağmen İsrail ordusunun İran'a tek başına yeni saldırılar düzenleme senaryosuna ilişkin hazırlık içinde olduğunu söyleyen askeri kaynaklar, planlamaların merkezinde Tahran yönetiminin nükleer programının olduğunu belirtti.

ARA SEÇİMLER ÖNCESİ OLASI DEĞİL

Öte yandan, haberde ABD ve İsrail’in kasım ayında yapılacak ara seçimler öncesi İran'a karşı bir saldırı girişiminde bulunmasının olası olmadığı değerlendirmesine de yer verildi.

İran'a ilişkin gelişmelerin ABD'nin siyasi dinamikleriyle, özellikle de kasımdaki ara seçimlerle yakından ilişkili olduğunu vurgulayan haberde, ABD Başkanı Donald Trump'ın ara seçim öncesi küresel petrol fiyatlarında ani bir artış yaşanmasını istemeyeceği hatırlatıldı.

ABD ve İsrail, 28 Şubat'ta İran'a yönelik geniş çaplı saldırılar başlatmıştı. 7 Temmuz'dan sonra ise İran'ın güney kıyıları yoğun saldırıların hedefi olmuştu.

Kaynak: AA
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