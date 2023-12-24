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İsrailli askeri uzman: Hamas, Gazze'deki üstünlüğünü kullanıyor - Son Dakika
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İsrailli askeri uzman: Hamas, Gazze'deki üstünlüğünü kullanıyor

İsrailli bir askeri uzman, Hamas'ın Gazze Şeridi'nin güneyindeki bilgisini kullanarak İsrail ordusuna üstünlük sağladığını ve son 24 saatte yaşanan can kayıplarının şiddetli çatışmaların bir göstergesi olduğunu belirtti. Uzman, İsrail'in Gazze'de test ettiği modelin başarılı olabileceğini savundu.

İsrailli askeri uzman: Hamas, Gazze\'deki üstünlüğünü kullanıyor
24.12.2023 - 17:25,  Güncelleme: 17:27
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İsrailli askeri uzman, Hamas'ın Gazze Şeridi'nin güneyini çok iyi bildiği için burada İsrail ordusuna üstünlük sağladığını ve son 24 saatte verilen can kayıplarının, bölgede şiddetli çatışmaların yaşandığını gösterdiğini belirtti.

Kanal 12 televizyonunun analisti Nir Dvori, Gazze'de son 24 saatte 14 İsrail askerinin ölmesinin ardından "İsrail ordusu şu ana kadar belirlediği hedefleri gerçekleştirdi mi? İsrail'in Gazze'de test ettiği model" başlığıyla bir yazı kaleme aldı.

Hafta sonu tatilinde Gazze'de 14 askerin öldüğünü hatırlatan Dvori, İsrail askerlerinin izini sürme, işgal edilen bölgelerde bile tünellerden çıkarak tanksavar füzeleri veya RPG mermilerini ateşleme gücüne sahip olan Hamas savaşçılarının, İsrail güçleri içinde can kaybı yaşanmasına neden olduğunu aktardı.

"Gerçekten de Hamas, çok iyi bildiği bölgede gerilla savaşındaki üstünlüğünü kullanıyor." diyen Dvori, şöyle devam etti:

"Gazze Şeridi'nin orta ve güneyinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor. İsrail güçleri halen, direniş güçleri tarafından uzun bir zaman önce hazırlanmış olan savunma hattını yarmaya çalışıyor. İsrail, Gazze'nin kuzeyinde geldiği noktadan istifade etmeye ve bölgeyi model haline getirmeye çalışıyor."

Dvori, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyini neredeyse tamamen "kontrol altına alması ve Hamas'ın orada olmaması" nedeniyle bu modelin uygulanmasının mümkün olduğunu savundu.

Gazze'nin kuzeyinde uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde, yerel halktan oluşan ve insani yardım dağıtımından sorumlu bir organ oluşturmanın amaçlandığını kaydeden Dvori, ileride bu organın Gazze'de işlerin idaresini eline alabileceğini ifade etti.

Kaynak: AA
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İsrail, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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