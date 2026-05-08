İsrailli Askerler Casusluktan Yargılanıyor
İsrailli Askerler Casusluktan Yargılanıyor

08.05.2026 13:04
İran istihbaratıyla işbirliği yapılan 4 İsrailli için casusluk davası açıldı.

İsrail'de İran istihbaratıyla işbirliği yaptıkları ve stratejik noktaları fotoğrafladıkları iddiasıyla 3 asker ve 1 sivil hakkında casusluk davası açıldı.

İsrail merkezli Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak), polis ve askeri polis, konuyla ilgili ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, İran istihbarat görevlileriyle uzun süreli temas kurdukları ve askere alınmadan önce onların talimatıyla güvenlikle ilgili görevler yürüttükleri şüphesiyle mart ayında tutuklanan İsrailli bir sivil ve üç askerin, hakim karşısına çıkarıldığı doğrulandı.

Yetkililerin açıklamasına göre İran istihbaratına çalıştığı öne sürülen 4 İsrailli, ülke genelindeki kamu alanlarını, güvenlikle ilgili çeşitli bölgeleri fotoğraflamak ve bu görüntüleri kendilerini yöneten kişilere iletmekle suçlanıyor.

Soruşturma sonucunda, 4 İsrailliden birinin diğerlerini organize ettiği ve ülke genelindeki çeşitli fotoğraf çekme görevlerini yürütmeleri için onları yönlendirdiği tespit edildi. Yetkililer, İsrail vatandaşlarından ayrıca silah satın almalarının da istendiğini belirtti.

3 asker İsrail Hava Kuvvetleri okulunda eğitim almış

Habere göre 4 İsrailli, tren istasyonları, alışveriş merkezleri, güvenlik kameraları ve diğer alanların fotoğraf ve videolarını çekerek İran istihbarat yetkililerine gönderdi.

Ayrıca İsrailli askerlerin, eğitim gördükleri İsrail Hava Kuvvetleri teknik okulunun görüntülerini de İranlılara aktardığı öne sürülüyor.

Yetkililer, yakalanan İsraillilerden bazılarının güvenlikle ilgili görevler almak amacıyla İranlı görevliyle kendilerinin iletişime geçtiğini belirtti.

Ayrıca söz konusu İsraillilerin İranlı yöneticilerle olan temasları kapsamında mülke zarar verme olaylarına da karıştığı kaydediliyor.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

