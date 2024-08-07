İsrailli askerler hakkında tecavüz iddiasıyla soruşturma başlatılacak - Son Dakika
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İsrailli askerler hakkında tecavüz iddiasıyla soruşturma başlatılacak

İsrailli aşırı sağcı Ulusal Misyonlar Bakanı Orit Strock, Sde Teiman gözaltı merkezinde tutulan bir Filistinliye tecavüz ettikleri gerekçesiyle İsrailli askerler hakkında gözaltı kararı veren askeri savcılar hakkında soruşturma başlatılmasını talep etti.

07.08.2024 20:36
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İsrailli aşırı sağcı Ulusal Misyonlar Bakanı Orit Strock, Sde Teiman gözaltı merkezinde tutulan bir Filistinliye tecavüz ettikleri gerekçesiyle İsrailli askerler hakkında gözaltı kararı veren askeri savcılar hakkında soruşturma başlatılmasını talep etti.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Strock, Sde Teiman gözaltı merkezinde tutulan bir Filistinliye tecavüz etmekle suçlanan İsrailli askerlerin davasına bakan askeri mahkeme yetkilileri hakkında İsrail Kabine Sekreteri Yossi Fuchs'a mektup yazdı.

Strock, mektubunda, davanın kabinede görüşülmesini, görevli askeri savcılar hakkında soruşturma açılmasını istedi.

Aşırı sağcı Bakan Strock, askeri başsavcının bu davadaki tutumunun "İsrail devletine korkunç stratejik zarar verdiğini" savundu.

Askeri savcıların basına davaya ilişkin bilgi sızdırdığını da ileri süren Strock, "İsrail kabinesinin, kendi yetkisi altındaki bir kurumun askerlere karşı medya kampanyası yürütmesine seyirci kalamayacağını" ifade etti.

Strock, davaya ilişkin basının eline geçen materyallerin "çarpıtıldığını" iddia etti.

Kanal 12 televizyonu, Negev Çölü'ndeki Sde Teiman gözaltı merkezinde tutulan bir Filistinliye İsrailli askerlerin tecavüzünün güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerini yayımlamıştı.

Sde Teiman gözaltı merkezi sık sık işkenceyle gündeme geliyor

İsrail'in güneyinde bulunan, alıkonulan Gazzelilerin tutulduğu Sde Teiman gözaltı merkezi, sık sık işkencelerle gündeme geliyor.

New York Times gazetesinde geçen ay yer alan haberde, Sde Teiman gözaltı merkezinde, alıkonulan Gazzelilerin etrafı açık bir alanda gözleri bağlı olarak günde 18 saate kadar elleri kelepçeli şekilde yerde sessiz şekilde oturtulduğu belirtilmişti.

Haberde, gözaltı merkezine getirilen Filistinli tutukluların burada 3 aya kadar tutulduğu ve sorgulama süreçlerinde birçok kişinin insanlık dışı muameleye ve işkenceye maruz kaldığı kaydedilmişti.

Burada tutulan ve daha sonra serbest bırakılan bazı Gazzeliler, Sde Teiman'da maruz kaldıkları işkenceleri dile getirmişti.

İsrail askeri polisi, bir Filistinliye tecavüz ettikleri suçlamasıyla 10 İsrail askerini gözaltına almak üzere Sde Teiman'a gelmiş, gözaltına alınacak askerlerin direnmesi nedeniyle olaylar çıkmıştı.

İsrailli aşırı sağcı siyasetçiler, yüzü maskeli ve silahlı askerler ve aşırı sağcı fanatik gruplar askeri üsse baskın düzenlemişti. Benzer gruplar akşam saatlerinde de gözaltına alınan askerlerin götürüldüğü askeri mahkemenin bulunduğu üsse zorla girmişti.

Aşırı sağcıların bir gün içinde 2 askeri üsse baskın düzenlemesi, İsrail'de yoğun tartışmalara yol açmıştı.

Kaynak: AA

İsrail, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Suç, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrailli askerler hakkında tecavüz iddiasıyla soruşturma başlatılacak - Son Dakika

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