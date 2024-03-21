İsrailli emekli generali Gazze saldırılarını eleştiriyor

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İsrailli emekli generali Dan Harel, Gazze Şeridi'ndeki saldırıları eleştirerek, "(Gazze'yi) kuyruğumuzu bacaklarımızın arasına alıp aşağılanmış halde terk etmekten korkuyorum." dedi.

Emekli generali Harel, Kanal 12 televizyonuna İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de devam eden saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarının "artırılmış sürekli güvenlik tarzı çatışmalar" olduğunu öne süren Harel, "Han Yunus'ta operasyon yürütüyoruz. Tıpkı Cenin'de yaptığımız gibi gerçek bir baskı yok." ifadelerini kullandı.

Netanyahu hükümetinin Gazze'deki saldırıları politikasını eleştiren Harel, "Askeri baskıdan konuşan tüm o bakanlar son iki ayda neredeydi?" diyerek, ülkesinin saldırılara ilişkin tutumu nedeniyle, "İsrail ordusunun başarılarının tamamen silindiğini" iddia etti.

"Bu, ordunun tüm savaşları kazandığı ve hükümetin kaybettiği tarihteki nadir olaylardan biri." yorumunda bulunan Harel, geceleri uykusunun kaçmasına yol açtığını söylediği duruma ilişkin şöyle konuştu:

"Kelimenin tam anlamıyla, (Gazze) Şeridi, kuyruğumuzu bacaklarımızın arasına alıp aşağılanmış halde terk etmekten korkuyorum. Çünkü çatışmanın diplomatik bir sonu yok ve Hamas bizim faaliyet göstermediğimiz tüm mahallelerde kendini yenilemeye devam ediyor.

(İsrail'in saldırılarının sona ereceği) Ertesi günden bahsediyoruz. Bana göre, çatışmaların başlamasından 2-3 hafta sonra bu hükümet zaten siyaset nedeniyle karar alabilecek durumda değildi."