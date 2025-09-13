İsrailli Esir Yakınları, Netanyahu'yu Eleştiriyor - Son Dakika
İsrailli Esir Yakınları, Netanyahu'yu Eleştiriyor

13.09.2025 21:48
Gazze'deki esirlerin aileleri, Netanyahu'nun müzakereleri sabote ettiğini ve halkın bir araya gelmesini istediğini belirtti.

Gazze Şeridi'nde bulunan İsrailli esirlerin yakınları, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Katar'ın başkenti Doha'daki Hamas müzakere heyetine düzenlenen saldırıyla bir kez daha ateşkes müzakerelerini sabote ettiğini söyledi.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, her cumartesi Tel Aviv'de büyük çaplı gösteri düzenleyen İsrailli esir yakınları, bu haftaki gösteri öncesinde bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Sokaklara çıkın, ayağa kalkın ve karar vericilere tüm İsrail halkının esirler için ayağa kalktığını gösterin." diye seslenen esir yakınları, "Netanyahu bir anlaşmayı daha sabote etti ama halk hepsini istiyor, şimdi." ifadesi kullanıldı.

Binlerce İsrailli "Esirler Meydanı"nda toplandı

Daha sonra binlerce İsrailli, Tel Aviv'de "Esirler Meydanı" adı verilen alanda, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin serbest kalması için bir anlaşma yapılması talebiyle toplandı.

Gazze'deki İsrailli esirlerden Gali ve Ziv Berman'ın yakını Mackevit Meyer, "Bize ikinci aşamada 16 gün sonra esirlerin dönüşünün tartışılacağı sözü verildi. Bize, sadece Philadelphi Koridoru ve Morag Koridoru'nu çözdükten sonra sorunun çözüleceğini söylediler. Bize, önce İran tehdidini ortadan kaldıracaklarını, sonra Hamas'ın zayıflayacağını söylediler. Hizbullah tehdidini ortadan kaldıracaklarını söylediler. Bu da yeterli olmadı." diyerek Tel Aviv yönetiminin kendilerini sürekli yeni bahanelerle oyaladığını söyledi.

İsrailli esir yakınları ABD Başkanı Donald Trump'tan İsrail Başbakanı Netanyahu'ya ateşkes ve esir takası anlaşması için baskı yapmasını talep etti.

Gazze Şeridi'nde 48 İsrailli esir bulunuyor, İsrailli yetkililerce bunların 20'sinin sağ olduğu düşünülüyor.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

