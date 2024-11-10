İsrailli Esirler İçin Protesto - Son Dakika
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İsrailli Esirler İçin Protesto

İsrailli Esirler İçin Protesto

Gazze'deki esirlerin aileleri, Netanyahu'nun ateşkes ve esir takasına karşı tutumunu protesto etti.

10.11.2024 01:16
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Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli esirlerin yakınları, Binyamin Netanyahu hükümetinin Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına yanaşmamasını protesto etmek için Tel Aviv'de gösteri düzenledi.

Savunma Bakanlığı kompleksinin önündeki Begin Caddesi'nde toplanan yüzlerce kişi, esirlerin geri getirilmesi konusunda Başbakan Netanyahu ile görüş ayrılığı yaşadığını açıklayan eski Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın görevden alınmasının ardından takas anlaşması imzalanması için ilk kez gösteri düzenledi.

Ellerinde İsrail bayrakları bulunan protestocular, Başbakan Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçiler aleyhinde pankart, afiş ve dövizler taşıdı.

İsrailli esirlerin bir an önce geri getirilmesi çağrısı yaparak davul ve düdük çalan protestocular, Begin Caddesi'ndeki üst geçide "Neden hala Gazze'deler? 400 gün" yazılı devasa bir bez afiş astı.

Netanyahu anlaşmaya yanaşmıyor

İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda, siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.

Binyamin Netanyahu'nun önerilen anlaşma taslağına ilave maddeler ekleme çabası ve özellikle de Mısır-Gazze sınır hattı olan Philadelphi Koridoru'ndaki kontrolünü sürdürme ısrarının müzakerelerin çökmesine sebep olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Tel Aviv, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

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