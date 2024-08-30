İsrailli esir yakınları, Netanyahu'nun mutabakatı engellemek için fırsatları kaçırmadığını belirtti

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İsrailli esirlerin yakınları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Tel Aviv ile Hamas arasında muhtemel mutabakatı engellemek için "hiçbir fırsatı kaçırmadığını" belirtti.

Esir yakınlarına ait platform, İsrail Güvenlik Kabinesinin Mısır- Gazze Şeridi sınırındaki Philadelphi Koridoru'nda İsrail askerlerinin işgalinin devam etmesini onaylamasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail Başbakanı'nı hedef alan açıklamada, "Neredeyse bir yıllık ihmalden sonra, Netanyahu bir anlaşmanın olmayacağını garantilemek için tek bir fırsatı bile kaçırmıyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Netanyahu'nun attığı adımlarla tüm esirlerin serbest bırakılmasını "tehlikeye soktuğu" vurgulandı.

İsrail ordusunun Güvenlik Kabinesinin yapılan oylamayla Philadelphi Koridoru'ndaki işgalin devam etmesini onayladığı bildirilmişti.

Philadelphi Koridoru'ndaki işgalin devam etmesi başta olmak üzere Netanyahu'nun olası mutabakat için getirdiği şartlar nedeniyle İsrail ile Hamas arasındaki esir takası müzakerelerinin çıkmaza girdiği belirtiliyor.