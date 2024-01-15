 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrailli futbolcu Filistin'e destek veren yazıyı gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi

İsrailli futbolcu Filistin'e destek veren yazıyı gösterdi

Trabzonspor maçında attığı golün ardından İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını destekleyici bileğindeki yazıyı kameralara gösteren ve sonrasında gözaltına alınan İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İsrailli futbolcu Filistin\'e destek veren yazıyı gösterdi
15.01.2024 - 11:56,
Abone Ol

Trabzonspor maçında attığı golün ardından İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını destekleyici bileğindeki yazıyı kameralara gösteren ve sonrasında gözaltına alınan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Trabzonspor, Filistin, İsrail, Hukuk, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrailli futbolcu Filistin'e destek veren yazıyı gösterdi - Son Dakika


11:56
Gözaltına alınan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel serbest bırakıldı Gözaltına alınan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel serbest bırakıldı
11:31
Rüzgar Çetin, Ahmet Nur Çebi'nin kızıyla nişanlandı Rüzgar Çetin, Ahmet Nur Çebi'nin kızıyla nişanlandı
11:31
Süper Lig'de bir İsrailli futbolcu daha kızağa çekildi! RAMS Başakşehir, Eden Karzev hakkında disiplin soruşturması başlattı Süper Lig'de bir İsrailli futbolcu daha kızağa çekildi! RAMS Başakşehir, Eden Karzev hakkında disiplin soruşturması başlattı
11:08
Son dokunuşu Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak! İşte emekliler için konuşulan zam oranı Son dokunuşu Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak! İşte emekliler için konuşulan zam oranı
11:08
Galata'da şüpheli ölüm! Norveçli turist evde ölü bulundu, Yunan kadın hastanede Galata'da şüpheli ölüm! Norveçli turist evde ölü bulundu, Yunan kadın hastanede
11:07
Kendisini reddeden genç kızı vurup intihar etti! Düğün salonundaki vahşetten yeni görüntüler Kendisini reddeden genç kızı vurup intihar etti! Düğün salonundaki vahşetten yeni görüntüler
10:56
İzlanda cehennemi yaşıyor! Lavlar şehir merkezine ulaştı, alevlerin sardığı çok sayıda ev küle döndü İzlanda cehennemi yaşıyor! Lavlar şehir merkezine ulaştı, alevlerin sardığı çok sayıda ev küle döndü
10:45
Dolar 30,10 lira seviyesinden işlem görüyor Dolar 30,10 lira seviyesinden işlem görüyor

Son Dakika
11:56 Gözaltına alınan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel serbest bırakıldı
11:31 Rüzgar Çetin, Ahmet Nur Çebi'nin kızıyla nişanlandı
11:31 Süper Lig'de bir İsrailli futbolcu daha kızağa çekildi! RAMS Başakşehir, Eden Karzev hakkında disiplin soruşturması başlattı
11:08 Son dokunuşu Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak! İşte emekliler için konuşulan zam oranı
11:08 Galata'da şüpheli ölüm! Norveçli turist evde ölü bulundu, Yunan kadın hastanede
11:07 Kendisini reddeden genç kızı vurup intihar etti! Düğün salonundaki vahşetten yeni görüntüler
10:56 İzlanda cehennemi yaşıyor! Lavlar şehir merkezine ulaştı, alevlerin sardığı çok sayıda ev küle döndü
10:45 Dolar 30,10 lira seviyesinden işlem görüyor
10:30 Gram altın 1.990 liradan işlem görüyor
10:25 Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya ile barıştığı söylentisin yalanlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2024 12:24:46. #1.12#
SON DAKİKA: İsrailli futbolcu Filistin'e destek veren yazıyı gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement