İsrailli futbolcu Filistin'e destek veren yazıyı gösterdi
Trabzonspor maçında attığı golün ardından İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını destekleyici bileğindeki yazıyı kameralara gösteren ve sonrasında gözaltına alınan İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Trabzonspor maçında attığı golün ardından İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını destekleyici bileğindeki yazıyı kameralara gösteren ve sonrasında gözaltına alınan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA