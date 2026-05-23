İsrailli Grubun Lübnan'a İhlali

23.05.2026 15:58
İsrail ordusu, Lübnan topraklarına yasa dışı giren 5 İsrailliyi yakaladığını açıkladı.

Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsrailli, Yahudi yerleşimleri kurulmasını istedikleri İsrail işgali altındaki Lübnan topraklarına yasa dışı yollarla girdi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan topraklarına giren 5 İsraillinin yakalanarak İsrail polisine teslim edildiği bildirildi.

Açıklamada, İsrail askerlerini ve "sivilleri" tehlikeye atan olayın suç teşkil ettiği belirtilerek, kınandığı ifade edildi.

Filistin topraklarını gasbeden bazı aşırılık yanlısı İsrailli gruplar, yeni Yahudi yerleşimleri kurulmasını istedikleri Suriye ve Lübnan topraklarına sık sık kaçak yollarla giriyor.

Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsrailli, hafta başında da yeni Yahudi yerleşimi kurulmasını talep ettikleri Suriye topraklarına yasa dışı şekilde geçmişti.

Kaynak: AA

