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İsrailli Kadın, İsrail Yönetimini Saldırıda Uyarı Eksikliği Nedeniyle Eleştirdi - Son Dakika
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İsrailli Kadın, İsrail Yönetimini Saldırıda Uyarı Eksikliği Nedeniyle Eleştirdi

Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısında aile üyelerini kaybeden bir İsrailli kadın, Savunma Bakanı'na yönelik tepkisinde İsrail yönetimini 'çürümüş hükümet' olarak adlandırarak büyük bedel ödeyeceğini söyledi. Kadın, saldırı öncesinde sivillere neden uyarı verilmediğini sordu ve İsrail yönetimini suçladı.

İsrailli Kadın, İsrail Yönetimini Saldırıda Uyarı Eksikliği Nedeniyle Eleştirdi
11.01.2024 - 23:01,
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Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısında aile üyelerinden bazılarını kaybeden İsrailli bir kadın, Savunma Bakanı Yoav Gallant'a "sivillere yönelik uyarı eksikliğinden" dolayı "çürümüş hükümet" olarak adlandırdığı İsrail yönetiminin büyük bedel ödeyeceğini söyledi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yayınlanan görüntülere göre, Reuma Kedem adlı İsrailli bir kadın, Nir Oz bölgesini ziyaret eden Savunma Bakanı Gallant'a 7 Ekim'deki başarısızlık nedeniyle tepki gösterdi.

Aile üyelerinden bazılarını Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısında kaybeden Nir Oz bölgesi sakinlerinden Kedem, Gallant'a yaklaşarak, ağlamaklı bir sesle, "(7 Ekim'de) Neredeydiniz?" diye sordu.

Gallant hiçbir tepki vermeden kadını dinlerken Kedem, Hamas'ın saldırısından önce sivillere neden uyarı verilmediğini sorarak "Daha ne kadar susacağız? Yüreğim yandı." dedi.

Olanlardan İsrail yönetimini suçlayan Reuma Kedem adlı kadın, Gallant'a hitaben, "Ne yapıyorsunuz? Çürümüş hükümet. Ne yapıyorsunuz? Kim bedel ödeyecekse büyük bedel ödeyecek. Bu, kader değildi. Bunlar işlerini yapmayan insanlardı. Her bakan için bir gün sıra gelecek." ifadelerini kullandı.

Savunma Bakanı Gallant'ın ise "Sizi dinliyorum." diye yanıt verdiği görüldü.

Hamas'ın, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Filistinlilerin kutsal değerlerine yönelik saldırıları ve işgal altındaki Filistin topraklarında devam eden insan hakları ihlallerine karşı 7 Ekim 2023'te düzenlediği saldırılar sırasında "ihmaller, uyarı eksikliği ve sonrasında ordunun sivillere de ateş açtığına" dair suçlamalar nedeniyle İsrail yönetimi eleştirilerin hedefi oluyor.

İsrailli bazı bakanlar da daha önce benzer tepkilerle karşılaşmıştı.

İsrail güçlerinin, özellikle Be'eri yerleşim bölgesinde 7 Ekim'deki saldırı sırasında İsrailli sivillerin bulunduğu bazı evlere ateş açtığına dair haberler ülke medyasında yer bulmuştu.

Kaynak: AA
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