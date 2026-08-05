İsrailli Kadınlar Lübnan'a Geçti

İsrailli aşırı sağcı bir grup kadın, sınırı ihlal edip Lübnan topraklarına geçerek bölgenin işgal edilmesi ve burada Yahudi yerleşim yerleri kurulması çağrısında bulundu.

İsrail'in Kanal 14 televizyonunun haberine göre, sınırı geçerek Lübnan topraklarına giren 10 İsrailli kadın, ülkenin güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Racar köyü yakınlarında bulunan Vezzani Kaynağı bölgesine ilerledi.

İsrailli yetkililere bölgenin işgal edilmesi ve Yahudi yerleşim yerlerinin kurulması yönünde çağrı yapan kadınların Lübnan topraklarında yaklaşık iki saat kaldığı belirtildi.

Sınır ihlali yapan işgal yanlısı İsrailli kadınlar, "İsrail halkının yaşadığını ve yerleşmeye devam ettiğini göstermek istiyoruz. Lübnan'da hayatını kaybeden her İsrail askeri karşılığında yeni bir yerleşim yeri kurulmalı." şeklinde konuştu.

İsrailli kadınların Lübnan topraklarında bulunduğu sırada başka İsrailli ailelerin de bölgeye gelerek sınırı geçmeye çalıştığı, ancak İsrail ordusunun bu girişimleri engellediği ve sınır ihlali yapan kadınların çoğunu gözaltına aldığı belirtildi.

Söz konusu eylemin, daha önce aşırı sağcı İsraillilerin "Büyük İsrail" söylemi doğrultusunda yerleşim yeri kurulması talebiyle Suriye topraklarına geçtiği olayların ardından yaşandığına işaret edildi.

Son aylarda, Filistin topraklarının gasbedilmesiyle oluşturulan "Uri Tsafon" adlı yerleşimci hareketine mensup onlarca İsrailli, Lübnan topraklarına farklı zamanlarda girerek burada yerleşim yeri kurulmasını talep ederken, "Başan Öncüleri" adını kullanan bir başka grup da benzer amaçla Suriye topraklarına geçişler gerçekleştirdi.