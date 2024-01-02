İsrail milletvekili Hamas liderinin öldürülmesini tebrik etti

İsrail'de iktidardaki Likud Partisi Üyesi İsrailli Milletvekili Danny Danon, Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri'nin Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen İsrail saldırısında öldürülmesinden dolayı İsrail güçlerini tebrik etti.

Danon, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail ordusunu, Şin-Bet'i (iç istihbarat), Mossad'ı (dış istihbarat) ve güvenlik güçlerini Beyrut'ta üst düzey Hamas yetkilisi Salih El-Aruri'nin öldürmesinden dolayı tebrik ediyorum." dedi.

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun başkanlığını yürüttüğü Likud üyesi milletvekili, "7 Ekim katliamına katılan herkes bilsin ki, kendileriyle iletişime geçip hesabı kapatacağız." ifadelerini kullandı.

İsrail hükümeti şu ana kadar resmi olarak Aruri suikastının sorumluluğunu üstlenmezken, Danon'un bu açıklaması İsrail'den olaya ilişkin ilk itiraf olarak değerlendirildi.

İsrail ordu radyosunda yer alan ve ismi açıklanmayan "yabancı kaynaklara" dayandırılan haberlerde, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Hamas ofisine insansız hava aracı ile düzenlenen saldırıda Aruri'nin öldürüldüğü belirtilmişti.

Lübnan resmi haber ajansı NNA da saldırıya ilişkin geçtiği haberde, Aruri ile birlikte 6 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

Salih el-Aruri kimdir?

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri, 19 Ağustos 1966'da Ramallah'ta doğdu.

İzzeddin el-Kassam Tugaylarının kurulmasına katkıda bulunan el-Aruri, 15 yıl İsrail hapishanelerinde kaldıktan sonra sınır dışı edildi ve Lübnan'da yaşamaya başladı.

El-Aruri, Hamas'ın İsrail ile 11 Ekim 2011'de yaptığı, bir İsrail askeri karşılığında 1027 Filistinli esirin serbest bırakılması anlaşmasının müzakerecileri arasında yer alıyordu.