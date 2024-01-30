İsrailli milletvekilinin Filistinlilere karşı soykırım çağrısı suçlamasıyla vekilliği düşürüldü

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İsrail hükümetini Filistinlilere karşı soykırım çağrısında bulunmakla suçlayan İsrailli milletvekili Ofer Cassif'in vekilliğinin düşürülmesi için sunulan önerge ilgili Meclis Komitesinden geçti.

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, Ortak Liste Partisi Milletvekili Cassif'in Meclisten ihraç edilmesine ilişkin önerge Başbakan Binyamin Netanyahu'nun liderlik ettiği Likud Partisi Milletvekili Ofir Katz başkanlığındaki komitede gerekli oy çoğunluğunu aldı.

Cassif'in ihraç edilmesine yönelik önerge, 17 kişiden oluşan ilgili Meclis komitesinde 1 üyenin katılmadığı oturumda 14 olumlu ve 2 olumsuz oy alarak onaylandı.

Ortak Liste Partisi Başkanı Ahmed Tibi, oylama sonrası yaptığı açıklamada, komitenin kararını "Bu Knesset (İsrail Meclisi) için kara bir gün." şeklinde yorumladı.

Komiteden geçen önerge genel kurulda oylamaya sunulacak. Cassif'in ihraç edilmesi için 120 sandalyenin bulunduğu Mecliste en az 90 milletvekilinin onayı gerekiyor.

Önergenin meclisten geçmesi halinde Cassif'in bu kararı İsrail Yüksek Mahkemesi'ne taşıma hakkı da bulunuyor.

İsrail aleyhinde Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açılan davaya destek veren dilekçeyi imzalamasının ardından sağ kesimin ağır eleştirilerine maruz kalan Cassif hakkında milletvekilliğinin düşürülmesi için hazırlanan önerge, 70 milletvekilinin onayını almıştı.

Vekilliğinin düşürülmesi için başlatılan girişime tepki gösteren Cassif ise şunları kaydetmişti:

" Gazze'nin yangınla ya da atom bombasıyla yok edilmesini, halkın aç bırakılmasını ve onlara hastalık bulaştırılmasını açıkça talep edenler kabine masasında otururken, Gazze'deki rehineleri, askerleri ve masum sakinlerini kurtarmak için dökülen kanın ve savaşın durdurulması çağrısında bulunduğum için 'İsrail devletine karşı silahlı mücadeleyi desteklemek' gibi kanıtlanmamış suçlamalarla Meclisten ihraç edilmem isteniyor."

Cassif, "Beni yenemeyecekler. Beni susturmak isteyenlerin öfkesine rağmen bu öfke karşısında barış, eşitlik ve sosyal adalet için mücadelemde ısrar edeceğim." ifadelerini kullanmıştı.