İsrailli Saldırgan Filistinli Öğrenciyi Ezme Girişiminde Bulundu

Filistinlilerin topraklarını gasbeden bir İsraillinin, işgal altındaki Batı Şeria'da aracıyla ezme girişiminde bulunduğu Filistinli kız öğrencinin yaralandığı belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın güvenlik ve yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Filistinlilerin topraklarını gasbeden bir İsrailli, sabah saatlerinde Nablus'un güneyinde okuluna gitmekte olan 11. sınıf öğrencisi Yemmame Abdülmümin Ahmed Abdullah'ı aracıyla ezme girişiminde bulundu.

Saldırıda yaralanan Filistinli kız öğrenci, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Ramallah'taki bir hastaneye kaldırıldı.

Haberde, olayın, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler ile İsrail güçlerinin Filistinlilere yönelik saldırılarının arttığı bir dönemde yaşandığına dikkat çekildi.