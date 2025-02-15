İsrailli Saldırganın Filistinli Çiftçiye Saldırısı - Son Dakika
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İsrailli Saldırganın Filistinli Çiftçiye Saldırısı

Batı Şeria'da İsrailli bir saldırgan Filistinli çiftçi Salah Mansur'u ezmeye çalıştı.

15.02.2025 02:46
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İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Filistin topraklarını gasbeden bir İsrailli, yol kenarında meyve satan bir Filistinli çiftçiyi ezmeye çalıştı.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Deyr İstiya Belediye Başkanı Abdurrahim Zeydan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırgan İsraillinin, Kana Vadisi bölgesinde Filistinli çiftçi Salah Mansur'a ezme girişiminde bulunduğunu belirtti.

Açıklamasında Mansur'un ifadelerine de yer veren Zeydan, Filistin topraklarını gasbeden İsraillinin aracının yönünü kasıtlı olarak değiştirerek, Filistinli çiftçiyi ezmeye çalıştığını, yol kenarında satmaya çalıştığı limon ve portakal kasalarına zarar verdiğini aktardı.

Belediye Başkanı Zeydan, İsraillilerin, Kana Vadisi'nde, bölge halkını yerinden etmek ve Filistin topraklarını gasbetmek amacıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini artırdığını ifade etti.

Zeydan, "İsrailli işgal makamları Kana Vadisi'ni doğal koruma alanı olarak sınıflandırarak Filistinlilerin orada çalışmasını engellerken, yerleşimcilerin buraya serbestçe girip çıkmasına izin veriyor." açıklamasında bulundu.

Batı Şeria'nın güneyinde saldırgan İsrailliler, 26 koyunun telef olmasına sebep oldu

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinli çiftçilerin kullandığı meraları zehirlemesi sebebiyle işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki Msafir Yatta bölgesinde 26 koyun telef oldu.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Birin Köyü Yerel Meclisi Başkanı Ferid Burkan, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilerin kullandığı meralara zehirli madde sıktığını söyledi.

Birin Köyü Yerel Meclisi Başkanı Burkan, Filistinli Naim İbrahim Burkan'a ait 26 koyunun otlandığı meralardan döndükten sonra zehirlenme sonucu telef olduğunu belirtti.

Saldırgan İsraillilerin, koyunların otladığı meralara daha önce saldırdığını söyleyen Burkan, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin söz konusu meraları ele geçirmek için fidan ektiğini ifade etti.

Burkan, İsraillilerin, Filistinlileri yerinden etmek ve topraklarını gasbetmek için El Halil'in güneyinde saldırılarını artırdığını, Msafir Yatta'da çöl bölgesindeki su kuyuları ile meralara zehirli maddeler sıktığını aktardı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Komitesi verilerine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler işgal altındaki Batı Şeria'da 2024'te Filistinlilere karşı 2 bin 971 ihlalde bulundu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 909 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrailli Saldırganın Filistinli Çiftçiye Saldırısı - Son Dakika

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