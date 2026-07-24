İsrailli Saldırganlardan Filistinliye Bıçaklı Saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrailli Saldırganlardan Filistinliye Bıçaklı Saldırı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batı Şeria'da aracı bozulan bir Filistinli, İsrailli saldırganlar tarafından bıçakla yaralandı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da aracı bozulan Filistinliyi bıçakla yaraladı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Batı Şeria'nın Eriha kentinde aracı bozularak yolda kalan bir Filistinli, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin bıçaklı saldırısına uğradı.

Maracat yolu üzerinde yaşanan olayda İsrailli saldırganlar yolda kalan Filistinliyi darbederek sırtından bıçakladı.

El-Avce beldesine ulaşmayı başaran yaralı Filistinliye ilk müdahaleyi bölge halkı yaptı.

Öte yandan Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kenti yakınlarında bulunan Ferata köyüne düzenlediği saldırıda 3 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Batı Şeria, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrailli Saldırganlardan Filistinliye Bıçaklı Saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polonya’dan gelen gurbetçi sürücü, akaryakıt istasyonunda tartıştığı iki kardeşe kurşun yağdırdı Polonya'dan gelen gurbetçi sürücü, akaryakıt istasyonunda tartıştığı iki kardeşe kurşun yağdırdı
Ecza deposuna kurşun yağdıran saldırgan kaçarken İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı Ecza deposuna kurşun yağdıran saldırgan kaçarken İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı
Karesi’de formaldehit saçıldı: 5 kişi hastanelik oldu Karesi'de formaldehit saçıldı: 5 kişi hastanelik oldu
Assam’da sel felaketi: 41 can kaybı Assam’da sel felaketi: 41 can kaybı
Kağıthane’de 2.3 milyon liralık altını teslim alan kurye sırra kadem bastı Kağıthane’de 2.3 milyon liralık altını teslim alan kurye sırra kadem bastı
Sivas’ta aşırı sıcak leyleğe baygınlık geçirtti: Yardımına itfaiye koştu Sivas'ta aşırı sıcak leyleğe baygınlık geçirtti: Yardımına itfaiye koştu

14:31
Hazal Kaya, Ahbap’a yaptığı bağışı açıkladı: Ben de mağdurum
Hazal Kaya, Ahbap'a yaptığı bağışı açıkladı: Ben de mağdurum
14:06
’Yeni Parti’ için ilk adımı atan Özgür Özel açıklamalarda bulunuyor
'Yeni Parti' için ilk adımı atan Özgür Özel açıklamalarda bulunuyor
13:51
YENİ Parti kurulurken Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na manidar gönderme
YENİ Parti kurulurken Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na manidar gönderme
12:55
Oktay Saral’ın Yeni Parti’nin logosu için yaptığı yorum olay oldu
Oktay Saral'ın Yeni Parti'nin logosu için yaptığı yorum olay oldu
12:35
Kim gitti, kim kaldı İşte CHP’den istifa edip Yeni Parti’ye katılan 91 milletvekilinin listesi
Kim gitti, kim kaldı? İşte CHP'den istifa edip Yeni Parti'ye katılan 91 milletvekilinin listesi
12:13
Yeni Parti’nin kuruluş evrakları imzalandı, ilk anket sonucu da geldi
Yeni Parti'nin kuruluş evrakları imzalandı, ilk anket sonucu da geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2026 14:48:46. #7.12#
SON DAKİKA: İsrailli Saldırganlardan Filistinliye Bıçaklı Saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.