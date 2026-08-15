İsrailli Saldırılar Belediye Çalışanlarını Hedef Aldı - Son Dakika
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İsrailli Saldırılar Belediye Çalışanlarını Hedef Aldı

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Kusra'da İsrailliler, elektrik şebekesini onaran belediye çalışanlarına saldırdı, 3 kişi alıkonuldu.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kusra beldesinde yaklaşık bir haftadır kuşatma altında tuttukları bölgeye elektrik sağlayan şebekeyi onarmaya çalışan belediye çalışanlarına saldırdı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Nablus kentinin güneyindeki Kusra beldesinde yer alan yaklaşık bir haftadır kuşatma altında tutulan Ras el-Ayn bölgesindeki evlere elektrik vermek amacıyla bölgeye giden belediye çalışanlarından 3 kişiyi alıkoydu.

Sosyal medya kullanıcıları, hedef alınan evlerin yakınında bazı İsraillilerin bir iş makinesine saldırdığını gösteren görüntüler paylaştı.

Kusra Belediyesi yaptığı açıklamada, bölgedeki zorlu koşullara rağmen ekiplerinin yaklaşık bir haftadır kesik olan su ve elektriği Ras el-Ayn bölgesindeki evlere yeniden ulaştırmak için çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, 9 Ağustos'tan bu yana Kusra'daki 3 Filistinli aileyi, evlerine giden yolları kapatarak ve ev sahiplerinin giriş çıkışını engelleyerek kuşatma altında tutuyor. Ailelerin evlerini terk etmeye zorlanarak, evlerine el konulmasından endişe ediliyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrailli Saldırılar Belediye Çalışanlarını Hedef Aldı - Son Dakika

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