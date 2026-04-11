İsrailli Saldırılarda Filistinli Genç Hayatını Kaybetti

Filistin topraklarını gasbeden silahlı İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Deyr Cirir köyünde Filistinli bir genci öldürdüğü belirtildi.

Gaspçı İsrailliler, Deyr Cirir köyüne baskın düzenleyerek Filistinlilere ateş açtı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, köyde sırtına isabet eden kurşunla ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan Ali Macid Hamadine'nin (23) hayatını kaybettiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlileri ve mülklerini hedef alan saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.