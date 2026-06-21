İsrailli Siviller Batı Şeria'da Saldırı Düzenledi

Filistin topraklarını gasbeden İsrailli siviller, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde Filistinlilere ve mülklerine saldırılar düzenledi.

Yerel kaynakların AA muhabirine verdiği bilgiye göre, silahlı İsrailli siviller, Batı Şeria'nın merkezindeki Ramallah kentinin kuzeydoğusunda yer alan Turmus Aya beldesinde, Filistinlilere ait zeytin ağaçlarıyla ekili arazilerde ve vatandaşların evlerinin arasında koyunlarını otlattı.

Saldırganların beldenin doğu bölgesindeki bir evi kuşattığını aktaran kaynaklar, İsraillilerin içeriye zorla girmeye çalıştığını belirtti.

Silahlı İsrailli siviller, Sincil beldesinin batı bölgesine saldırırken çok sayıda Filistinli onlara karşı koymaya çalıştı.

İsrail ordusu saldırgan sivillere koruma sağlamak amacıyla baskınla eş zamanlı olarak bölgeye geldi. Olayda herhangi bir yaralanma meydana gelmedi.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus vilayetinde yer alan Calud köyünde ise toprakları gasbeden İsrailliler, Tubasi ailesine ait eve taşlarla saldırdı. Olayda yaralanan olmazken, saldırgan sivillerin sık sık benzer eylemler gerçekleştirdiği kaydedildi.

Öte yandan Nablus'un güneyindeki Burin köyünün girişine gelen İsrailli sivil saldırganlar, vatandaşların evlerine baskın düzenledi ve Filistinli gençlere gerçek mermilerle ateş açtı.