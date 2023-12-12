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İsrailli subayın ölümü duyuruldu - Son Dakika
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İsrailli subayın ölümü duyuruldu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde Filistinli direnişçilerle çıkan çatışmalarda yaralanan bir İsrailli subayın öldüğünü açıkladı. İsrail askerlerinin Gazze'deki çatışmalarda ölenlerin sayısı ise 434'e yükseldi.

İsrailli subayın ölümü duyuruldu
12.12.2023 - 09:45,
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İsrail ordusu, işgal ettiği Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Filistinli direnişçilerle girilen çatışmalarda yaralanan bir İsrailli subayın öldüğünü duyurdu.

İsrail devlet televizyonu KAN'a göre, İsrail ordusu, Gazze'de yaralanan bir subayının dün öldüğünü açıkladı.

Ordunun sitesinde yer alan rakamlara göre, 7 Ekim'den bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı 105'i Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda olmak üzere 434'e yükseldi.

Öte yandan ordu ayrıca, İsrail güçlerinin hava saldırıları ve topçu atışlarının desteğiyle Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kenti içlerine doğru ilerlediğini duyurdu.

Kaynak: AA
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İsrail, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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