İsrailli yerleşimciler Filistin yanlısı aktivistlere saldırdı - Son Dakika
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İsrailli yerleşimciler Filistin yanlısı aktivistlere saldırdı

İsrailli yerleşimcilerin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus yakınlarında yer alan Kusra köyünde gerçekleştirdiği saldırıda üç yabancı aktivist yaralandı. Saldırıya uğrayan aktivistler, Filistin'i savunma kampanyası kapsamında faaliyet gösteriyordu.

22.07.2024 12:04
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RAMALLAH, 22 Temmuz (Xinhua) -- İsrailli yerleşimcilerin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus yakınlarında yer alan Kusra köyünde Pazar günü gerçekleştirdiği saldırıda Filistin yanlısı üç yabancı aktivist yaralandı.

Yerel kaynaklar yerleşimcilerin, arazilerini süren ve otlardan temizleyen Filistinli çiftçilere yardım eden iki ABD'li kadın ve bir Alman erkek aktiviste sopalarla saldırdığını belirtti.

Kaynaklara göre yerleşimciler Kusra'da, Filistinlilere ve mülklerine yönelik sık sık saldırı düzenliyor.

Filistin liderliğindeki Uluslararası Dayanışma Hareketi (ISM) Pazar günü yaptığı basın açıklamasında, saldırıya uğrayan aktivistlerin kendilerine bağlı olduğunu belirtti. Açıklamada, gönüllülerin yakın zamanda başlatılan ve Filistinli lokal organizatörler tarafından düzenlenen "Filistin'i Savun" kampanyası dahilinde faaliyet gösterdiği ifade edildi.

ISM açıklamasına göre olay yerine gelen İsrail askerleri herhangi bir tutuklama yapmadı. İsrail polisi acil yardım hattı ise bölgeye ekip göndermeyi reddetti ve yardım isteyen gönüllüye "ordunun kendilerine bölgeye birlik göndermeye gerek olmadığını bildirdiğini" söyledi.

Filistin yönetimine bağlı Nablus'un valisi Ghassan Daglas aktivistlere yönelik saldırıyı kınadı.

İsrail basınına göre olaya müdahale eden İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) askerleri havaya ateş açarak saldırganların kaçmasına neden oldu. IDF, olay yerinden maskeli olarak kaçtıkları bildirilen saldırganları tutuklamadı ve olay polise bildirilmedi.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da yaklaşık 3,2 milyon Filistinlinin yanı sıra yarım milyondan fazla İsrailli yerleşimci yaşıyor. İki taraf arasında sık sık şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Kaynak: Xinhua

Batı Şeria, Filistin, İsrail, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrailli yerleşimciler Filistin yanlısı aktivistlere saldırdı - Son Dakika

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