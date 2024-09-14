İsrailli Yerleşimcilerin Su Zehirlemesi 72 Koyunu Telef Etti - Son Dakika
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İsrailli Yerleşimcilerin Su Zehirlemesi 72 Koyunu Telef Etti

Eriha'daki yerleşimciler, Bedevi topluluğunun su kaynağını zehirleyerek 72 koyunun ölümüne neden oldu.

14.09.2024 15:16
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Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailli yerleşimcilerin İşgal altındaki Batı Şeria'nın doğusundaki Eriha'da "Arab el-Melihat" isimli topluluğun içme suyunu zehirlemesi sonucu 72 koyun telef oldu.

Bedevi Haklarını Savunma Örgütü Başkanı Hasan Melihat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrailli yerleşimcilerin, cuma gecesi Eriha şehrinin kuzeybatısındaki "Arab el-Melihat" isimli topluluğa ait koyunların içtiği suyu zehirlediğini söyledi.

Suyun zehirlenmesi son Filistinli kardeşler Muhammed ve Ali Melihat'ın 72 koyununun telef olduğunu belirten Melihat, "Bu saldırı, Filistinli çiftçileri ve mülklerini hedef alan, onlara baskı yapmak ve onları topraklarından sürmek amacıyla devam eden yerleşimci saldırılarının bir parçası olarak gerçekleşiyor." diye konuştu.

Melihat, bedevi topluluklarının, İsrail hükümetlerinin bedevileri yerlerinden etme ve bölgeyi nüfustan arındırma politikalarının bir parçası olarak, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailli yerleşimcilerin giderek artan çeşitli baskılarına maruz kaldığını dile getirdi.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinin verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten sonraki yerleşimci saldırıları "19 Filistinlinin ölümüne, 785'ten fazla kişinin yaralanmasına ve 26 Bedevi topluluğunun yerinden edilmesine" yol açtı.

İsrail'in verilerine göre Doğu Kudüs de dahil Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim yerlerinde 720 binden fazla yerleşimci yaşıyor.

Kaynak: AA

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