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İsrailli çocuk, Biden'dan İsrail'e yardımı durdurmasını istedi - Son Dakika
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İsrailli çocuk, Biden'dan İsrail'e yardımı durdurmasını istedi

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda anne ve babası öldürülen İsrailli Maoz Inon, ABD Başkanı Joe Biden'dan Tel Aviv'i dizginlemek için 'acil ve somut adım atmasını' istedi. Inon, sosyal medya platformu X üzerinden ABD Başkanı Biden'ın resmi hesabını etiketleyerek yaptığı paylaşımda, Washington'ın 'ırkçı ve faşist figürlerin yer aldığı İsrail hükümetine milyarlarca dolar gönderdiğini' belirtti.

İsrailli çocuk, Biden\'dan İsrail\'e yardımı durdurmasını istedi
03.01.2024 - 16:23,
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Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden 7 Ekim'de düzenlenen saldırılarda anne ve babası öldürülen İsrailli Maoz Inon, ABD Başkanı Joe Biden'dan Tel Aviv'i dizginlemek için "acil ve somut adım atmasını" istedi.

Inon, sosyal medya platformu X üzerinden ABD Başkanı Biden'ın resmi hesabını etiketleyerek yaptığı paylaşımda, Washington'ın "ırkçı ve faşist figürlerin yer aldığı İsrail hükümetine milyarlarca dolar gönderdiğini" belirtti.

Paylaşımında Inon, 7 Ekim'de Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda ebeveynlerinin öldürüldüğü günden bu yana çok sayıda İsrailli ve Filistinlinin barış ve ümit için yorulmadan çalıştığını ifade etti.

Yaşadıkları acılara rağmen "kışkırtma, korku ve intikama" karşı direnme konusunda kararlı olduklarını kaydeden Inon, "Biz sahada bunun için çalışırken sizin hükümetiniz bazıları yakın zamanda zorla göç ettirilme açıklamaları yapmış ırkçı ve faşist ideolojiye sahip bakanların liderlik rolü üstlendiği İsrail hükümetine milyarlarca dolar yardım yapıyor." ifadelerini kullandı.

Inon, Gazze Şeridi'nde 2 milyondan fazla insanın hayatını etkileyen insani felaketin her geçen gün ağırlaştığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Yönetiminiz, İsrail'in kendini savunma hakkını sürekli destekledi ancak yönetiminizin Gazze'deki sivil nüfusu korumaktaki vaadini korumada somut adımlarına daha az tanık olduk. ABD'nin İsrail'e azımsanamayacak desteği karşısında, İsrail hükümetine kırmızı çizgi çekme ve İsrail bu sözlerini tutmuyorsa müdahale etme sorumluluğunuz var. Bölgede barışçıl ve adil bir gelecek için taahhüdünüz cesur bir liderlik, acil ve somut adımlar gerektiriyor."

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda anne ve babası öldürülen Maoz Inon, 7 Ekim'in birinci ayı dolayısıyla İsrail Meclisi önünde düzenlenen eylemde de "Netanyahu iktidarda kaldığı sürece savaş asla bitmeyecek." demişti.

Uluslararası topluma seslenen Inon, Netanyahu'ya değil barışa destek verilmesi çağrısında bulunarak şunları söylemişti:

"Dünya liderleri İsrail'i desteklemeyi bırakmazsa savaş asla bitmeyecek. Netanyahu iktidarda kaldığı sürece savaş bitmeyecek. Bu yüzden dünyaya şu çağrıda bulunuyorum; Netenyahu'yu desteklemeyin. Bize silah göndermeyin. Savaş gemisi göndermeyin. Bize barış gönderin, sevgi gönderin, uzlaşı gönderin."

Kaynak: AA
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