İsrailli Yetkili: Esir Takası Anlaşması Yapılırsa Saldırılar Sona Ermez - Son Dakika
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İsrailli Yetkili: Esir Takası Anlaşması Yapılırsa Saldırılar Sona Ermez

İsrailli Yetkili: Esir Takası Anlaşması Yapılırsa Saldırılar Sona Ermez

İsrailli bir yetkili, Hamas ile esir takası mutabakatı için yürütülen dolaylı müzakerelerde anlaşma sağlansa da Gazze'deki saldırılarını sonlandırmayacaklarını belirtti. İsrail ve Hamas arasındaki dolaylı esir takası görüşmeleri hakkında bilgi sahibi bir İsrailli yetkili, konuya ilişkin Times Of Israel gazetesine açıklamada bulundu. İsrailli yetkili, Tel Aviv yönetiminin esir takası anlaşmasının bir parçası olarak hiçbir şekilde Gazze'deki saldırıları sonlandırmayı kabul etmeyeceğini söyledi. İsrailli yetkili ayrıca, ülkesinin esir takasının bir parçası olarak geçici süreliğine saldırılara ara verse de vermese de Refah'a kara saldırısı gerçekleştireceğini belirtti. The Wall Street Journal, adı açıklanmayan Mısırlı yetkililere dayandırdığı haberinde, İsrail'in Hamas'a esir takası mutabakatı için bir hafta süre verdiği, anlaşma olmaması halinde Refah'a kara saldırısı başlatacağı iddia edilmişti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 30 Nisan'da yaptığı açıklamada, esir takası mutabakatı olsa da olmasa da Refah'a saldıracaklarını söylemişti. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 654 Filistinli öldürüldü, 77 bin 908 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

04.05.2024 17:27
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İsrailli bir yetkili, Hamas ile esir takası mutabakatı için yürütülen dolaylı müzakerelerde anlaşma sağlansa da Gazze'deki saldırılarını sonlandırmayacaklarını belirtti.

İsrail ve Hamas arasındaki dolaylı esir takası görüşmeleri hakkında bilgi sahibi bir İsrailli yetkili, konuya ilişkin Times Of Israel gazetesine açıklamada bulundu.

İsrailli yetkili, Tel Aviv yönetiminin esir takası anlaşmasının bir parçası olarak hiçbir şekilde Gazze'deki saldırıları sonlandırmayı kabul etmeyeceğini söyledi.

İsrailli yetkili ayrıca, ülkesinin esir takasının bir parçası olarak geçici süreliğine saldırılara ara verse de vermese de Refah'a kara saldırısı gerçekleştireceğini belirtti.

The Wall Street Journal, adı açıklanmayan Mısırlı yetkililere dayandırdığı haberinde, İsrail'in Hamas'a esir takası mutabakatı için bir hafta süre verdiği, anlaşma olmaması halinde Refah'a kara saldırısı başlatacağı iddia edilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 30 Nisan'da yaptığı açıklamada, esir takası mutabakatı olsa da olmasa da Refah'a saldıracaklarını söylemişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 654 Filistinli öldürüldü, 77 bin 908 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

Tel Aviv, İsrail, Çocuk, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrailli Yetkili: Esir Takası Anlaşması Yapılırsa Saldırılar Sona Ermez - Son Dakika

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