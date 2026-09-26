İsrailliler Ağvar'da çobanlara, Nablus'ta bir kadına saldırdı

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Ağvar bölgesinde Filistinli çobanlara, Nablus kentinin güneyinde de bir kadına saldırdığı bildirildi.

Filistin'in resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, insan hakları aktivisti Arif Derağime, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Kuzey Ağvar'daki Sakut bölgesinde Filistinli çobanları takip ederek onlara saldırdığını söyledi.

Yerel kaynaklar da aynı bölgede İsrail askerlerinin de Tubas kentinin doğusundaki Teyasir kontrol noktasından geçerken Ayn el-Hilve bölgesinden bir genci alıkoyduğunu ve ellerini bağladığını belirtti.

Yerel kaynaklar, Kuzey Ağvar bölgesinde Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin çobanları takip edip saldırması ve Filistinlilerin evlerine yönelik saldırılar düzenlemesi gibi eylemlerin sıklaştığını aktardı.

Söz konusu saldırıların son yıllarda bölgedeki bazı Bedevi topluluklarının yerlerinden edilmesine yol açtığı vurgulandı.

Nablus'ta kadına biber gazı

Nablus'un güneyindeki Akreba beldesinde ise yerel kaynaklar, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin beldenin güney kesiminde evine dönen bir kadına saldırdığını ve kadının yüzüne doğrudan biber gazı sıktığını bildirdi.

Saldırıya uğrayan çobanların ve kadının sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

Batı Şeria'da saldırılar arttı

Filistin kaynaklarına göre, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başladığı Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'daki saldırılarında 1206'dan fazla Filistinli hayatını kaybetti, 13 bin 300'den fazla kişi yaralandı ve yaklaşık 26 bin kişi gözaltına alındı.

Saldırılar kapsamında ev ve yapıların yıkılması, camilerin yakılması, tarım arazilerinin tahrip edilmesi, çiftçilerin topraklarına erişiminin engellenmesi, Filistinlilerin yerlerinden edilmesi ve yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesi gibi eylemler yer alıyor.