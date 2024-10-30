İsrailliler Asırlık Zeytin Ağaçlarını Kesti - Son Dakika
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İsrailliler Asırlık Zeytin Ağaçlarını Kesti

İsrailliler, Batı Şeria'da asırlık yüzlerce zeytin ağacını keserek Filistinlilere zarar verdi.

30.10.2024 14:50
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Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait asırlık yüzlerce zeytin ağacını kesti.

Yahudi Yerleşim Karşıtı Komiteler'de aktivist Beşşar el-Karyuti, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nablus kentine bağlı Karyut köyünde 2 bin dönümlük arazide bulunan zeytin ağaçlarının İsraillilerin saldırısına maruz kaldığını söyledi.

Çoğu asırlık yüzlerce zeytin ağacının söküldüğüne dikkati çeken Karyuti, "İsrail makamlarının izin vermesinin ardından Eli isimli yerleşim yerine yakın zeytinliklerine gidebilen Karyut köyü sakinleri, asırlık yüzlerce zeytin ağacının söküldüğü bir manzarayla karşılaştı." dedi.

Karyut köyünde çiftçilik yapan Filistinli Muhammed Bedevi de "Bugün gerçek bir felaketle karşılaştık. Asırlık zeytin ağaçları kökten kesilmiş." diye konuştu.

Kendisine ait yaklaşık 100 zeytin ağacından 30'unun İsrailliler tarafından kesildiğini aktaran Bedevi, Karyut köyündeki Filistinli çiftçilerin uzun yıllardan beri İsraillilerin saldırılarına maruz kaldığını ifade etti.

Kendi arazilerine dahi gidemiyorlar

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin "7 Ekim'i fırsata dönüştürerek" kendi arazilerine dahi gitmelerine izin vermediğini söyleyen Bedevi, söz konusu İsraillilerin son bir yıl zarfında zeytinlik alanları yok ettiğini dile getirdi.

Bu arazilerin kendisine dedesi ve babasından kaldığına dair elinde resmi belgelerin olduğunu vurgulayan Bedevi, "Buralarda 500 yıldan fazla ömrü olan zeytin ağaçları bulunuyor." diye konuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten buyana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 166'sı çocuk 763 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrailliler Asırlık Zeytin Ağaçlarını Kesti - Son Dakika

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