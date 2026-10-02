İsrailliler Bab er-Rahme Kabristanı'na baskın yaptı, Batı Şeria'da saldırı düzenledi - Son Dakika
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İsrailliler Bab er-Rahme Kabristanı'na baskın yaptı, Batı Şeria'da saldırı düzenledi

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İsrailliler, Doğu Kudüs'te Bab er-Rahme Kabristanı'na baskın yapıp Batı Şeria'da Filistinlilere saldırdı. Sukot'un son gününde mezarların yanında Talmudi ritüeller düzenlendi; 26 Eylül'den bu yana en az 8 bin 895 İsraillinin Mescid-i Aksa'ya baskın yaptığı belirtildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın bitişiğindeki tarihi Rahmet Kapısı (Bab er-Rahme) Kabristanı'na baskın yaptı ve Batı Şeria'da Filistinlilere saldırdı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki ihlal ve saldırıları hakkında bilgi verildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, sabahın erken saatlerinde Mescid-i Aksa'nın doğu surlarında bulunan Bab er-Rahme Mezarlığı'na baskın yaptığı belirtildi.

İsraillilerin Sukot (Çardaklar) Bayramı'nın yedinci ve son günü dolayısıyla, Müslüman mezarlarının hemen yanı başında ve Bab er-Rahme'nin karşısında Talmudi ritüeller yaptığı bildirildi.

Yahudi grupların bölgede düzenli ritüeller yaparak, Bab er-Rahme çevresini kalıcı bir ibadet noktası haline getirmeyi hedefledikleri vurgulandı.

Sukot Bayramı'nın kutlanmaya başladığı 26 Eylül'den bu yana en az 8 bin 895 İsrailli Mescid-i Aksa'ya baskın yaptı.

Yahudi bayramları 12-13 Eylül'deki İbrani yeni yılıyla başlayıp 21 Eylül'deki Yom Kippur (Kefaret Günü) ile devam etti. 26 Eylül-2 Ekim tarihlerindeki Sukot Bayramı'nı ise 3 Ekim'deki Simhat Tora (Tevrat'ın Hatmi) Bayramı izleyecek.

Kaynak: AA
İnsan HaklarıBatı ŞeriaDoğu KudüsGüncelEylülDünyaSon Dakika

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