İsrailliler Batı Şeria'da Filistinlilere Saldırdı - Son Dakika
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İsrailliler Batı Şeria'da Filistinlilere Saldırdı

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, bedevi çobanların bulunduğu bölgeye saldırarak, barakalarını yıktı. Gaspçılar, bedevileri yaşadıkları yerden göçe zorlayarak toprakları ele geçirmeye çalışıyor. Uluslararası hukuka göre bu gasplar yasa dışıdır.

12.06.2024 12:07
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İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, bedevi çobanların bulunduğu bölgeye saldırarak, barakalarını yıktı.

Bedevi Haklarını Savunma Örgütü (BEYDER) Başkanı Hasan Melihat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin, Eriha kentinde Muğricat yolu üzerindeki Filistinli bedevi topluluğuna saldırdığını belirtti.

Gaspçıların çobanların barakalarını ve ağıllarını yıktığını ifade eden Melihat, İsraillilerin bu saldırılarla bedevileri yaşadıkları yerden göçe zorladıklarını ve buraları ele geçirmeye çalıştıklarını kaydetti.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrailliler Batı Şeria'da Filistinlilere Saldırdı - Son Dakika

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