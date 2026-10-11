İsrailliler Batı Şeria'da zeytin hasadını engelledi, 5 kadın gazdan etkilendi

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde Filistinlilerin zeytinlerini ve tarım ekipmanlarını çalarak, çiftçilere saldırıda bulundu.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinin güneyinde yer alan Yetma köyünde, Filistinlilerin zeytin hasadı yaptığı arazilere giren İsrail askerleri göz yaşartıcı gaz kullandı.

Olayda biri yaşlı 5 kadın gazdan etkilendi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Mahmas beldesinde de Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Filistinli çiftçilerin zeytin hasadı yaptığı sırada zeytinliklere baskın düzenledi.

Ramallah'ın doğusundaki Ayn Yabrud köyünde ise İsrailliler, köy meclisine ait bir araca el koydu. Araçta bulunan zeytin çuvalları ve tarım ekipmanlarını çaldı.

Aynı köyde zeytin hasadı yapan çiftçilere saldıran İsrailliler ile Filistinliler arasında arbede çıktı. İsrail askerleri Filistinlilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Ramallah'ın kuzeydoğusundaki Muğayyir köyünde de bir grup İsrailli bu sabah, İsrail askerlerinin koruması altında doğudaki ova bölgesinde Filistinlilere ait arazilere girerek zeytinleri çalmıştı.

Zeytin hasadı döneminde saldırılar artıyor

Filistin topraklarında ekim ayının başında başlayan zeytin hasadı, binlerce aile için önemli bir geçim kaynağı. Ancak İsrail askerleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları, Filistinli çiftçilerin arazilerine ulaşmalarını ve ürünlerini toplamalarını engelliyor.

Filistin Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi verilerine göre, 2026'nın ilk yarısında işgal altındaki Batı Şeria'da 26 binden fazlası zeytin ağacı olmak üzere 45 binden fazla ağaç kesildi veya zarar gördü.