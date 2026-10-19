İsrailliler El Halil'de Filistinlilerin evlerine saldırıp araçları yaktı

İsrailliler El Halil'de Filistinlilerin evlerine saldırıp araçları yaktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İsrailliler, Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil'in Beyt Emr beldesinde Safa bölgesine baskın düzenleyip Filistinlilere ait evlere saldırdı ve araçları ateşe verdi. Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılar artıyor.
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait evlere saldırdı ve bazı araçları ateşe verdi.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil kentinin Beyt Emr beldesindeki Safa bölgesine baskın düzenledi.
Baskında Filistinlilere ait evlere saldırıldı, bazı araçlar ise İsrailli saldırganlarca ateşe verildi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.
Kaynak: AA
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