İsrailliler, esirlerin geri getirilmesi ve hükümetin istifası talebiyle meydanlara indi - Son Dakika
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İsrailliler, esirlerin geri getirilmesi ve hükümetin istifası talebiyle meydanlara indi

İsrailliler, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin geri getirilmesi ve Başbakan Netanyahu hükümetinin istifası talebiyle ülke genelinde protestolar düzenledi. On binlerce İsrailli, esir takası anlaşması yapılması ve erken seçimlere gidilmesi taleplerini yineledi. Gösteriler, Tel Aviv başta olmak üzere ülkenin farklı noktalarında gerçekleşti. Protestocular, Netanyahu ve hükümetine karşı pankartlar taşıdı ve hükümeti eleştiren konuşmalar yapıldı. Ana muhalefet lideri Yair Lapid de hükümetin istifa etmesi ve erken seçimlere gidilmesi çağrısı yaptı.

15.06.2024 22:51
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TEL İsrailliler, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin geri getirilmesi, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin istifası ve erken seçimlere gidilmesi talebiyle yine ülke genelinde meydanlara indi.

Esirlerin getirilmesi için anlaşma imzalanması çağrısının yapıldığı, Netanyahu hükümetine karşı her hafta cumartesi günü düzenlenen protestolar, bu hafta da sürdü.

On binlerce İsrailli, ülke genelinde düzenledikleri gösterilerde bir kez daha esir takası anlaşmasının yapılması, Netanyahu başbakanlığındaki hükümetin istifa etmesi ve erken seçimlere gidilmesi yönündeki taleplerini yineledi.

Gösteriler, başkent Tel Aviv başta olmak üzere, Batı Kudüs, Hayfa ve Natanya kentleri gibi ülkenin pek çok farklı noktasında düzenlendi.

Tel Aviv'deki protestoların adresi, Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemelerine karşı yapılan gösterilerde sembolleşen, polisin demir bariyerlerle kapattığı Kaplan Caddesi oldu.

Her hafta düzenlenen merkezi gösteriye katılan on binlerce İsrailli, burada Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması için takas anlaşmasının derhal yapılması talebinde bulundu.

İsrail bayrakları taşıyan binlerce protestocu, Başbakan Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçiler aleyhinde pankart, afiş ve dövizler taşıdı, caddede kurulan platformda hükümeti eleştiren konuşmalar yapıldı.

İsrail basınında yer alan haberlerde, Tel Aviv'de bu hafta düzenlenen gösteri, 7 Ekim'den bu yana düzenlenen gösterilerin en büyüğü olduğu belirtildi.

Öte yandan gösteride bir konuşma yapan İsrail ana muhalefet lideri Yair Lapid de hükümete bir an önce istifa etmesi ve erken seçimlere gidilmesi çağrısı yaptı.

Lapid, Netanyahu ve hükümetinin İsrail toplumunu oyaladığına dikkati çekerek, Netanyahu'nun İsrail halkı arasında ayrımcılık yapan yasalar çıkarmakla meşgul olduğunu vurguladı.

Netanyahu'nun suçlu ve yaşananların sorumlusu olduğunu söyleyen Lapid, İsrail başbakanının tek amacının biraz daha zaman kazanmak olduğunu kaydetti.

İsrail ordusu tarafından 8 Haziran'da Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Filistinli Mülteci Kampı'nda büyük bir katliama imza atarak kurtardığı 4 İsrailli esirden Andrey Kozlov da gösteriye gönderdiği görüntülü bir mesajla katıldı.

Kozlov, esir tutulduğu süre boyunca İsrail halkının desteğini hissettiğine dikkati çekerek, İsrail hükümetinin esirlerin serbest bırakılması için koşulsuz bir anlaşmaya imza atması gerektiğini söyledi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 296 Filistinli öldürüldü, 85 bin 197 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 298'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 650 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 547 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Yair Lapid, Tel Aviv, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrailliler, esirlerin geri getirilmesi ve hükümetin istifası talebiyle meydanlara indi - Son Dakika

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