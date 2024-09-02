İsrailliler Filistin topraklarını gasbederek baskın düzenledi

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İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Nablus kentinin güney doğusundaki Akraba beldesine baskın düzenledi.

Bedevi Haklarını Savunma Örgütü (BEYDER) Başkanı Hasan Melihat, yaptığı yazılı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsraillinin Akraba beldesine baskın düzenlediğini ve belde sakinlerinden "Fuat Gazi Beni Cami" ailesini darp ettiğini belirtti.

Darbedilen edilen Filistinli Beni Cami'nin hastaneye kaldırıldığını belirten Melihat, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Beni Cami ailesine ait 300 küçükbaş hayvanını da çaldığını vurguladı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasp ediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.