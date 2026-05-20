İsrailliler Filistinlilere Saldırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrailliler Filistinlilere Saldırdı

İsrailliler Filistinlilere Saldırdı
20.05.2026 12:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinlilere ait araçları ateşe verip ev kundaklamaya çalıştı.

EL Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentine bağlı Halhul beldesinde Filistinlilere ait 2 aracı ateşe verdi ve bir evi kundaklamaya çalıştı.

Halhul Belediye Başkanı Cihad Ebu Asabe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fanatik İsraillilerin araçların ateşe verilmesi ve tarım arazilerinin tahrip edilmesi gibi Halhul'u hedef alan saldırılarını sürdürdüğünü söyledi.

Fanatik Yahudilerin Filistinlilere ait 2 aracı ateşe verdiğini ve bir evi kundaklamaya çalıştığını aktaran Asabe, daha önce de içinde oturanların bulunduğu evleri kundaklamaya çalıştığını anlattı.

Asabe, İsraillilerin saldırılarını İsrail ordusunun koruması ve desteğiyle yaptığına dikkati çekti.

Halhul Belediye Başkanı, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin yerleşimlerinin yakınında yaşayan Filistinlilere dikkatli olma çağrısı yaptı.

"Yakında kaçak yerleşim yeri olduğu için tehdit altındayız"

Bölge sakini Abdurrahman Kerace de maskeli ve silahlı yaklaşık 40 saldırgan İsraillinin gece saatlerinde bölgeye baskın düzenlediğini söyledi.

Saldırgan İsraillilerin iki aracı ateşe verdiği ve duvarlara ırkçı yazılar yazdığını belirten Kerace, İsrail ordusunun da saldırılar esnasında gaspçı İsraillilere koruma sağladığını vurguladı.

Kerace, bölge sakinlerinin sesleri duyar duymaz yangına müdahale ettiğini aktararak, İsraillilerin sık sık ağaç sökme ve tarım arazilerini tahrip etme gibi saldırılar düzenlediğine de dikkati çekti.

Filistinli adam, yakınlarında İsraillilerin Filistin topraklarını gasbederek kurduğu yasa dışı yerleşim yeri bulunması nedeniyle tehdit altında olduklarına vurgu yaptı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında artış yaşanıyor.

Nüfusları yaklaşık 750 bin civarında olan Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da 141 yerleşim birimi ile 224 kaçak yerleşimde yaşıyor. Doğu Kudüs'te ise Filistin topraklarını gasbeden yaklaşık 250 bin İsraillinin ikamet ettiği belirtiliyor.

Kaçak yerleşim birimleri

İsrail yönetimi, Batı Şeria'da Filistinlilerin toprakları üzerine kurulan kaçak yerleşim birimlerini "yasal" kabul etmese de destek veriyor.

Genelde baraka ve konteynerlerden oluşan bu yerleşim noktaları büyük oranda Batı Şeria'daki tepelere fanatik Yahudilerce inşa ediliyor.

Bu kaçak yerleşimlerin büyük bir bölümü, belli bir süre sonra yasa dışı yerleşim birimlerine dönüştürülüyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, 3. Sayfa, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrailliler Filistinlilere Saldırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şam’da kanlı saldırı Savunma Bakanlığı hedef alındı Şam'da kanlı saldırı! Savunma Bakanlığı hedef alındı
Estonya’da NATO’ya ait savaş uçağı, İHA’yı düşürdü Estonya'da NATO'ya ait savaş uçağı, İHA'yı düşürdü
Ateşe benzin döküyorlar Süper Lig’den düşen takımdan bomba bir açıklama daha Ateşe benzin döküyorlar! Süper Lig'den düşen takımdan bomba bir açıklama daha
Samsunspor, Galatasaray’ın iki yıldızını istiyor Samsunspor, Galatasaray'ın iki yıldızını istiyor
“Kara kutu“ denilen Bülent Karakaş elinde bavullarla kaçarken yakalandı "Kara kutu" denilen Bülent Karakaş elinde bavullarla kaçarken yakalandı
Daha imza atmadan gözden çıkardı İşte Mourinho’nun gönderilmesini istediği isim Daha imza atmadan gözden çıkardı! İşte Mourinho'nun gönderilmesini istediği isim

13:36
Tedesco, Almanya’yı karıştırdı
Tedesco, Almanya'yı karıştırdı
13:23
Olay adam iş başında Yaptığına tepki yağıyor
Olay adam iş başında! Yaptığına tepki yağıyor
13:12
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir
13:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız
12:42
“Sizinle dertleşmek istiyorum“ diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan salonu ayağa kaldıran sözler
"Sizinle dertleşmek istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran sözler
12:29
Malatya merkezli 5.6’lık deprem artçı mı öncü mü Japon uzman bu illeri uyardı
Malatya merkezli 5.6'lık deprem artçı mı öncü mü? Japon uzman bu illeri uyardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 13:38:20. #7.13#
SON DAKİKA: İsrailliler Filistinlilere Saldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.