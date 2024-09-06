Eriha'da Filistinlilere Saldırı - Son Dakika
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Eriha'da Filistinlilere Saldırı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kentinde İsrail askerinin koruması altında Filistinlilerin evlerine saldırıldı. İsrail ordusu, Batı Şeria'da 10 gündür süren saldırı ve baskınlar sonrasında geri çekildi.

06.09.2024 16:19
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Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kentinde İsrail askerinin koruması altında Filistinlilerin evlerine saldırarak, bir aileyi alıkoydu.

Bedevi Haklarını Savunma Örgütü Başkanı Hasan Melihat, yaptığı yazılı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ordu koruması altında Eriha kentine yakın bir bölgede Filistinlilere saldırdığını belirtti.

İsraillilerin, Filistinli Muhammed, Hamza ve Farhat Kaabine'nin evlerini kuşattıklarını ifade eden Melihat, söz konusu Filistinlilerin İsrail askerleri tarafından gözaltına alındığını aktardı.

Fanatik Yahudilerin, bölgede bulunan bir Filistinli ailenin evine baskın yapıp onları içeride alıkoyduğunu aktaran Melihat, İsrail ordusunun halkın buraya ulaşmasını engellediğini kaydetti.

Melihat, açıklamasında, "Gaspçı İsrailliler, bölgeyi kontrol altına almak ve sakinleri bölgeyi terk etmeye zorlamak istiyor." ifadelerine yer verdi.

İsrail, 28 Ağustos'ta Batı Şeria'da, Cenin, Tulkerim ve Tubas kentlerindeki mülteci kamplarına, "Yaz Kampları" adını verdiği, 2. İntifada'nın yaşandığı 2002'den bu yana düzenlediği en yoğun ve kapsamlı saldırılarını başlattığını duyurmuştu.

Filistin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 28 Ağustos'tan itibaren Cenin'de aralarında çocuk ve yaşlıların da olduğu 21, Tubas'ta 8, Tulkerim'de 7, El Halil'de 3 olmak üzere 39 Filistinli öldü, 145 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Batı Şeria'da 10 gündür süren saldırı ve baskınlar sonrasında, ardında büyük yıkım bırakarak bu sabah geri çekilmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 691 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eriha'da Filistinlilere Saldırı - Son Dakika

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