İsrailliler, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli Esirlerin Serbest Bırakılması İçin Gösteri Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrailliler, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli Esirlerin Serbest Bırakılması İçin Gösteri Yaptı

TEL İsrailliler, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin geri getirilmesi, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin istifası ve erken seçimlere gidilmesi talebiyle ülke genelindeki gösterilerine bu hafta da devam etti. On binlerce İsrailli, başkent Tel Aviv başta olmak üzere, Batı Kudüs, Hayfa ve Rehovot kentleri gibi pek çok noktada sokaklara çıktı. Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı önünde basın açıklaması yapan esirlerin aileleri, İsraillilere, Netanyahu'nun esir takası anlaşmasını bozmasına izin vermemesi çağrısında bulundu.

29.06.2024 22:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TEL İsrailliler, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin geri getirilmesi, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin istifası ve erken seçimlere gidilmesi talebiyle ülke genelindeki gösterilerine bu hafta da devam etti.

On binlerce İsrailli, başkent Tel Aviv başta olmak üzere, Batı Kudüs, Hayfa ve Rehovot kentleri gibi pek çok noktada sokaklara çıktı.

Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı önünde basın açıklaması yapan esirlerin aileleri, İsraillilere, Netanyahu'nun esir takası anlaşmasını bozmasına izin vermemesi çağrısında bulundu.

Saldırıların devam etmesinin İsrailli esirlerin Netanyahu hükümetince öldürülmesi anlamına geldiğini vurgulayan esir aileleri, "Bizi sevdiklerimizden ayıran şey Netanyahu'nun savaşın sona erdirilmemesi konusundaki ısrarıdır." ifadelerini kullandı.

Tel Aviv'deki protestoların başlıca alanlarından Kaplan Caddesi'ndeki gösteriye katılan on binlerce İsrailli de Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması için takas anlaşmasının derhal yapılması talebinde bulundu.

Protestocular İsrail bayrakları ile Başbakan Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçiler aleyhinde pankart, afiş ve dövizler taşıdı, caddede kurulan platformda hükümeti eleştiren konuşmalar yaptı.

Batı Kudüs'teki gösteride bazı protestocular gözaltına alındı

Batı Kudüs'teki Paris Meydanı'nda toplanan binlerce İsrailli, esir takası anlaşması, Netanyahu hükümetinin istifası ve erken seçim talebiyle gösteri düzenledi.

İsrail polisi ile göstericiler arasında yaşanan sürtüşmesinin ardından bazı İsrailliler gözaltına alındı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, 23 Haziran'da, İsrail'in Kanal 14 televizyonuna verdiği röportajda, Gazze'deki saldırıları tamamen durdurmayacaklarına işaret ederek, "Kısmi bir anlaşma yapmaya hazırım." demişti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 834 Filistinli öldü, 86 bin 858 kişi yaralandı.

Enkazda halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 314'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 668 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 553 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Tel Aviv, İsrail, Kudüs, Gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrailliler, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli Esirlerin Serbest Bırakılması İçin Gösteri Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:56 Sinan Oğan’dan canlı yayında Kılıçdaroğlu itirafı: Bana, ’Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar’ dedi Sinan Oğan'dan canlı yayında Kılıçdaroğlu itirafı: Bana, 'Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar' dedi
21:51 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık hakkındaki iddianame tamamlandı Polislere dava açılıyor Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık hakkındaki iddianame tamamlandı! Polislere dava açılıyor
20:58 İzmir’in 5 ilçesinde orman yangını Bakan Yumaklı bölgede İzmir'in 5 ilçesinde orman yangını! Bakan Yumaklı bölgede
20:44 Genç kız sözleneceği gün hayatını kaybetti Genç kız sözleneceği gün hayatını kaybetti
19:30 Fahrettin Altun’un kuzeni olan başsavcıyla ilgili iddialara açıklama geldi Fahrettin Altun'un kuzeni olan başsavcıyla ilgili iddialara açıklama geldi
00:10 MİT Başkanı Kalın’dan Hamas lideriyle kritik görüşme MİT Başkanı Kalın'dan Hamas lideriyle kritik görüşme
22:32 ABD’nin ünlü gazetesi, Biden’a açık açık talimat verdi: Yarıştan çekil ABD'nin ünlü gazetesi, Biden'a açık açık talimat verdi: Yarıştan çekil
21:37 Antalya’da 4 kadın tramvay yolunda kavga etti Antalya'da 4 kadın tramvay yolunda kavga etti
21:09 İsviçre Euro 2024’ün ilk çeyrek finalisti oldu İsviçre Euro 2024'ün ilk çeyrek finalisti oldu
21:01 Takla atarak akaryakıt istasyonuna giren otomobil tam pompaya çarpacakken durdu Takla atarak akaryakıt istasyonuna giren otomobil tam pompaya çarpacakken durdu
19:45 Vatandaşa “Asgari ücret yeterli mi“ diye soruldu Verilen yanıt hükümeti düşündürecek Vatandaşa "Asgari ücret yeterli mi?" diye soruldu! Verilen yanıt hükümeti düşündürecek
18:18 Eski Yunanistan Başbakanı Çipras’tan, İstanbul’daki üniversite mezuniyet töreninde Türkçe çağrı Eski Yunanistan Başbakanı Çipras'tan, İstanbul'daki üniversite mezuniyet töreninde Türkçe çağrı
17:44 İmamoğlu, CHP’lileri 1930 yılındaki fotoğrafla uyardı: Çekidüzen vermek zorundayız İmamoğlu, CHP'lileri 1930 yılındaki fotoğrafla uyardı: Çekidüzen vermek zorundayız
17:13 Paralarını alamayan işçiler inşaatın malzemelerini aşağı attı Paralarını alamayan işçiler inşaatın malzemelerini aşağı attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2024 03:57:06. #1.13#
SON DAKİKA: İsrailliler, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli Esirlerin Serbest Bırakılması İçin Gösteri Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement