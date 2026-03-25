İsrailliler, Kudüs'te Filistinlilere Ait 13 Daireye El Koydu

25.03.2026 14:07
İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinli aileleri evlerinden çıkararak dairelerine el koydu.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan beldesinde Filistinlilere ait 13 daireye el koydu.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail polisi, "Ateret Cohanim" adlı Yahudi yerleşimci örgütü üyelerine eşlik ederek, Silvan'daki Batn el-Hava Mahallesi'ne girerek, Filistinli iki aileyi evlerinden çıkardı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Yusuf Basbus ve oğlu Rafet'i evlerinden çıkardıktan sonra dairelerine el koydu.

Ateret Cohanim isimli Yahudi yerleşimci örgütü, pazar günü de Raid ve Muhammed Basbus'a ait iki daireye el koymuştu.

Filistinli sivil toplum örgütü Vadi Hilva Enformasyon Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Basbus ailesinin binası, Ateret Cohanim tarafından yürütülen bir yerleşim planı kapsamında bulunuyor. Bu plan, Batn el-Hava Mahallesinin orta kesiminde yaklaşık 5 dönüm 200 metrekarelik bir alanın kontrol altına alınmasını hedefliyor." denildi.

Açıklamada, İsrail İcra ve İnfaz Dairesi ekiplerinin de Recebi ailesine ait 11 dairenin de kontrolünü ele geçirmek amacıyla dairelerdeki eşyaları boşaltmaya başladığı kaydedildi.

Bunun, "1881 yılından bu yana Yemen kökenli Yahudilere ait olduğu iddialarına dayandırıldığı" aktarılan açıklamada, "bu iddialara göre arazinin 6 parçaya bölündüğü ve örgütün mahkemenin arazinin mülkiyetini Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler lehine onayladığını öne sürdüğü" belirtildi.

2025 yılının başında "tahliye" uyarısı alan Basbus ailesinin bu karara itiraz ettiği ancak itiraz eylül ayında merkez mahkeme tarafından reddedildiği aktarılan açıklamada, ailenin yılın başında da nihai tahliye bildirimi aldığı ifade edildi.

Filistinli ailenin, "araziyi 1963 yılında satın aldığını ve mülkiyetini kanıtlayan tüm belge ve evraklara sahip olduğunu ancak mahkemelerin bu belgeleri, satışın arazi üzerinde tasarruf hakkı olmayan taraflardan yapıldığı gerekçesiyle reddettiğini; mahkemelerin söz konusu arazileri Yemen kökenli Yahudilere ait mülkler olarak sınıflandırdığı" vurgulandı.

Kaynak: AA

