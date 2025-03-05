İsrailliler Mesafir Yatta'da Filistinlilere Saldırdı

Güncel

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan Mesafir Yatta'da Filistinlilerin yaşadığı köye saldırı düzenledi.

Bölge halkının sosyal medyada paylaştığı ve basına yansıyan görüntülerde Filistin topraklarını gasbeden yüzleri maskeli İsraillilerin sopalar ve coplarla Mesafir Yatta'da Filistinlilerin mülklerine saldırdığı görülüyor.

İsraillilerin saldırılarına ilişkin görüntüleri paylaşan Alaa Hathleen isimli Filistinli sosyal medya kullanıcısı, şu paylaşımda bulundu:

"Adaletsizlik, topluluğumun bulunduğu Mesafir Yatta'da tüm limitleri aştı. (İsrailli) Yerleşimciler, aşırılık yanlısı hükümetlerinin koruması altında bize saldırıyor, bizi darbediyor, koyunlarımızı çalıyor, bizi öldürüyor ve istedikleri zaman evlerimize giriyor.

Hiçbir gücümüz, korumamız ve onlara karşı hiçbir caydırıcılığımız yok. Çocuklarımız korkudan ölüyor, biz bugün Mesafir Yatta'da çaresiziz. Dünyadan hiçbir şey istemiyoruz. Sadece topraklarımızda barış ve güven içinde yaşamak istiyoruz."

Bölge sakini Filistinliler, "İsrail güvenlik güçlerinin koruması altındaki saldırgan İsrailliler tarafından her gün saldırılara maruz kaldıklarını" belirtiyor.

Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde İsraillilerin "ramazan mübarek olsun" diye bağırarak Filistinlilerin mülklerine saldırdığı görülüyor.

Mesafir Yatta'daki Filistinliler ayrıca yasa dışı şekilde evlerinin tahliye edilmesi ve yıkımı tehdidiyle de mücadele ediyor.

İsrail ordusunun, bölgeyi askeri eğitim alanı olarak kullanmak için Filistinlilerin evlerini buldozerlerle yıktığı belirtiliyor.

Filistinlilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Mesafir Yatta'da İsrail ordusunun uyguladığı yıkım ve sürgün politikasına karşı gösterdiği mücadeleyi anlatan "No Other Land" (Başka Toprak Yok), bu yıl "En İyi Belgesel Oscar"ını kazanmıştı.