İsrailliler Mesafir Yatta'da Filistinlilere Saldırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrailliler Mesafir Yatta'da Filistinlilere Saldırdı

İsrail'in Mesafir Yatta'daki saldırıları, Filistinlilerin yaşam alanlarını tehdit ediyor.

05.03.2025 00:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan Mesafir Yatta'da Filistinlilerin yaşadığı köye saldırı düzenledi.

Bölge halkının sosyal medyada paylaştığı ve basına yansıyan görüntülerde Filistin topraklarını gasbeden yüzleri maskeli İsraillilerin sopalar ve coplarla Mesafir Yatta'da Filistinlilerin mülklerine saldırdığı görülüyor.

İsraillilerin saldırılarına ilişkin görüntüleri paylaşan Alaa Hathleen isimli Filistinli sosyal medya kullanıcısı, şu paylaşımda bulundu:

"Adaletsizlik, topluluğumun bulunduğu Mesafir Yatta'da tüm limitleri aştı. (İsrailli) Yerleşimciler, aşırılık yanlısı hükümetlerinin koruması altında bize saldırıyor, bizi darbediyor, koyunlarımızı çalıyor, bizi öldürüyor ve istedikleri zaman evlerimize giriyor.

Hiçbir gücümüz, korumamız ve onlara karşı hiçbir caydırıcılığımız yok. Çocuklarımız korkudan ölüyor, biz bugün Mesafir Yatta'da çaresiziz. Dünyadan hiçbir şey istemiyoruz. Sadece topraklarımızda barış ve güven içinde yaşamak istiyoruz."

Bölge sakini Filistinliler, "İsrail güvenlik güçlerinin koruması altındaki saldırgan İsrailliler tarafından her gün saldırılara maruz kaldıklarını" belirtiyor.

Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde İsraillilerin "ramazan mübarek olsun" diye bağırarak Filistinlilerin mülklerine saldırdığı görülüyor.

Mesafir Yatta'daki Filistinliler ayrıca yasa dışı şekilde evlerinin tahliye edilmesi ve yıkımı tehdidiyle de mücadele ediyor.

İsrail ordusunun, bölgeyi askeri eğitim alanı olarak kullanmak için Filistinlilerin evlerini buldozerlerle yıktığı belirtiliyor.

Filistinlilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Mesafir Yatta'da İsrail ordusunun uyguladığı yıkım ve sürgün politikasına karşı gösterdiği mücadeleyi anlatan "No Other Land" (Başka Toprak Yok), bu yıl "En İyi Belgesel Oscar"ını kazanmıştı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, Filistin, Politika, Belgesel, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrailliler Mesafir Yatta'da Filistinlilere Saldırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:13 Öcalan’ın çağrısından sonra ’’PKK silah bırakır mı’’ anketi yapıldı İşte çıkan sonuç Öcalan'ın çağrısından sonra ''PKK silah bırakır mı?'' anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç
11:55 Zincir markette pes dedirten kampanya Vatandaşı böyle kandırıyorlar Zincir markette pes dedirten kampanya! Vatandaşı böyle kandırıyorlar
11:39 Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL
10:56 65 bin lira maaş alan belediye başkanının özel kalemi, 200 bin TL kira ödediği rezidansta oturuyor 65 bin lira maaş alan belediye başkanının özel kalemi, 200 bin TL kira ödediği rezidansta oturuyor
10:42 Ekrem İmamoğlu “sahte diploma“ soruşturmasında ifade verdi Ekrem İmamoğlu "sahte diploma" soruşturmasında ifade verdi
18:34 Tiryakilere sigarayı bıraktıracak zam geliyor Tiryakilere sigarayı bıraktıracak zam geliyor
18:34 Jose Mourinho, Fenerbahçe ile kariyerinde bir ilke imza atabilir Jose Mourinho, Fenerbahçe ile kariyerinde bir ilke imza atabilir
18:34 Zorlu Holding’de yeni CEO belli oldu Zorlu Holding'de yeni CEO belli oldu
18:20 Yasin Öztekin, kariyer rekoru kırdı Yasin Öztekin, kariyer rekoru kırdı
18:05 15 yaşındaki kızı okul çıkışında gasp edip bıçakladı 15 yaşındaki kızı okul çıkışında gasp edip bıçakladı
17:30 Putin, Trump yönetimine İran’la iletişim kurmak için yardımcı olmayı kabul etti Putin, Trump yönetimine İran'la iletişim kurmak için yardımcı olmayı kabul etti
17:27 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran hakkında iddianame hazırladı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran hakkında iddianame hazırladı
17:26 DEM Parti, siyasi parti turlarına başlıyor DEM Parti, siyasi parti turlarına başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2025 13:40:26. #7.13#
SON DAKİKA: İsrailliler Mesafir Yatta'da Filistinlilere Saldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.