İsrailliler Nablus'ta Filistinliye Ait Aracı Yaktı - Son Dakika
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İsrailliler Nablus'ta Filistinliye Ait Aracı Yaktı

09.06.2026 08:37
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İsrailli saldırganlar, Nablus'ta bir Filistinli aracı ateşe verdi, 4 Filistinli gözaltına alındı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyt Emreyn beldesinde Filistinlilere ait bir aracı ateşe verdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsrailli, Beyt Emreyn beldesine saldırdı.

İsrailli saldırganlar, Bilal Abduh adlı Filistinliye ait aracı ateşe verdi. Bölge sakinleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü.

Nablus'a düzenlenen baskınlarda 4 Filistinli gözaltına alındı

Öte yandan İsrail ordusu Nablus kent merkezi ile çeşitli mahallelere baskınlar düzenledi.

Baskınlarda 4 Filistinli gözaltına alındı.

İsrail ordusunun kentin doğu kesimindeki baskınlarının sürdüğü, askerlerin Eski Asker Mülteci Kampı çevresinde konuşlanmaya devam ettiği aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Yerel Haberler, İnsan Hakları, Politika, Güvenlik, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrailliler Nablus'ta Filistinliye Ait Aracı Yaktı - Son Dakika

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